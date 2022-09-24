原标题：海南：提升跨境贸易自由化便利化水平巩固外贸增势

记者23日从海南官方举办的新闻发布会上了解到，海南出台《提升跨境贸易便利化水平支持外贸高质量发展若干措施》(下称《若干措施》)，进一步提升跨境贸易自由化便利化水平，促进外贸高质量发展。

数据显示，今年1-8月海南外贸进出口1257.5亿元，同比增长45%，已连续22个月保持增长，增速排名全国第5。其中，出口402.1亿元，增长96.9%，排名全国第3；进口855.4亿元，增长29%，排名全国第4。

海口海关关长高瑞峰介绍，《若干措施》聚焦海南自贸港建设要求和四大主导产业发展需要，分为六方面32条细化措施。在高水平开放方面，海南将稳步推进“一线放开、二线管住”进出口政策制度试点工作，推进在海关特殊监管区域外开展试点。支持离岛免税企业在海关特殊监管区域和保税监管场所内设立免税品物流分拨中心，促进海南离岛免税产业和海关特殊监管区域高质量融合发展。积极引导企业合理运用RCEP和现有自贸协定减税安排，扩大产品出口。推动研究海南自贸港禁止、限制进出口货物、物品清单，积极推动放宽货物禁止、限制进口措施，形成新的外贸流量增长点。

在提升口岸通关效率上，海南将实施“先放后检”“风险评估+周期抽样+合格保证”等监管模式；支持内外贸同船运输境内船舶加注不含税油政策扩大效应。

为支持重点区域重点产业发展，《若干措施》要求持续推广应用综合保税区“四自一简”监管制度创新措施。下放低风险特殊物品卫生检疫审批权限，畅通博鳌乐城国际医疗旅游先行区特许药械供应链。支持同一纬度热带果蔬、种虾等优异动植物种质资源引进，支持全球动植物种质资源引进中转基地建设。

为持续深化“放管服”改革，海南计划进一步压缩出口食品生产企业备案时限，压减进口生物材料等12类商品的审批层级和时间。推进“互联网+主动披露”，经海关认定为主动披露的，可从轻、减轻处罚或依法免予处罚。

针对今年疫情反复对海南外贸企业造成的影响，高瑞峰介绍，目前海口海关服务专员开展“一对一”精准服务，累计结对帮扶企业200多家。此外，海关还将通过健全口岸收费目录清单制度，降低进出口通关成本，优化关税技术服务，推进“轻微首违不罚”机制等举措，持续降低疫情对进出口企业的影响。(记者 王子谦)

(责编：杨虞波罗、李楠桦)

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