新华社北京9月24日电（记者张辛欣）记者近日从工信部获悉，工信部已启动2022年度中小企业特色产业集群申报和推荐，立足具体细分领域，以产业集群方式助力中小企业资源对接、要素整合，推进惠企政策落地，有针对性进行固链强链补链，同时还将支持中小企业特色产业集群参与先进制造业集群的培育和建设。

量大面广的中小企业是我国经济韧性的重要支撑。当前，市场主体面临的压力较多，更需要加大力度帮扶。培育中小企业特色产业集群，有利于完善优质中小企业培育体系，也有利于发挥集群在产业链对接等方面优势，为中小企业纾困解难。

近年来，各地在推动重点区域产业集群化发展的同时，也进一步加大对特色产业集群的培育以及对集群内、园区内中小企业的帮扶。

工信部中小企业局有关负责人表示，大部分省（区、市）制定了相关产业集群政策，因地制宜推动产业集群发展。各级中小企业主管部门要加强对集群的财政、金融、产业、创新、土地、人才等政策支持，提升集群主导产业优势，加强对集群参与重大项目的支持力度，加强集群公共服务体系建设。

据悉，工信部力争到2025年，培育200个中小企业特色产业集群和10个中外中小企业合作区，推动大中小企业融通创新、产学研协同创新向纵深发展，中小企业创新生态不断完善。

(责编：胡永秋、岳弘彬)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经