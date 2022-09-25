披星戴月 筑梦北斗（科技群英绘·最美科技工作者）
2022年09月25日08:36 | 来源：人民网－人民日报
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（一）近日，第九届国际室内定位导航比赛上，中国电子科技集团有限公司首席科学家蔚保国率队实现对室内目标的实时连续定位，斩获单项冠军。这是团队在室内定位导航领域的又一次精彩亮相。此前也正是这支队伍，实现北斗室内定位导航服务“从〇到一”的突破。
（二）自一九九五年起，蔚保国（左一）便扎根北斗科研一线。北斗一号项目启动时，二十九岁的他投身地面系统研发领域。在老专家的指导下，蔚保国与同事们通宵达旦、斩关夺隘，研制出全新数字化信号收发系统，助力我国成为世界上第三个拥有卫星导航系统的国家。
（三）北斗二号系统建设接力展开，组网卫星数量显著增多。若用老办法，每颗卫星对应一套地面天线，地面站将变成“天线农场”，带来系列隐患。蔚保国团队创新提出“数字多波束多星测控技术体制”，即一个地面站系统同时产生多个波束，跟踪管理多颗卫星。
（四）面对这项复杂的技术，蔚保国团队从头干起，历经三年预研、五年型研、上千次试验，最终研制出北斗二号地面运控系统的关键设备——世界首套数字多波束卫星导航测量系统，保障了北斗二号系统的成功建设和装备应用，让世界记住了“中国北斗”这个名字。
（五）北斗不仅要天上好用，更要地上用好。造好北斗系统相当于建起了毛坯房，做好应用才能实现“精装修”。二〇一六年起，室内精准定位成为蔚保国团队专攻的“精装修”工程之一。他们的前沿实践，为北斗室内外无缝导航定位奠定坚实基础。
（六）伴随北斗三号全球卫星导航系统正式开通，中国北斗走上了服务全球、造福人类的时代舞台。蔚保国依然不敢松懈，每次出差，他总背着一个双肩包，里面装满专业书籍。“不学习就要落后，我从事的是国家的事业，有责任挑好这个担子。”蔚保国说。
《 人民日报 》（ 2022年09月25日 08 版）
(责编：罗知之、杨迪)
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