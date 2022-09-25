（一）近日，第九届国际室内定位导航比赛上，中国电子科技集团有限公司首席科学家蔚保国率队实现对室内目标的实时连续定位，斩获单项冠军。这是团队在室内定位导航领域的又一次精彩亮相。此前也正是这支队伍，实现北斗室内定位导航服务“从〇到一”的突破。