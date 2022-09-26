白之羽

节约运营成本、提升使用体验、满足多样需求，随着市场的加速培育与行业的不断完善，以租代采将为小微企业轻装前行提供更大助力

与一个创业的朋友交流，聊到运营时，他说自己公司里不少办公设备是租来的，比如笔记本电脑、打印机和投影仪之类，“初创公司，省下采购设备的钱，能多办不少事。”

对于不少小微企业来说，由于公司规模小、资金压力大、采购量不高，往往在设备采购过程中处于劣势。朋友所说的租用设备，在业内叫“以租代采”。这几年，这种模式成为不少企业特别是小微企业的选择，有效推动了企业降本增效。

通过以租代采，企业能够以更小的投入用上更先进的设备，提升自身发展实力。尤其是对于互联网企业来说，轻资产、重创新是一个重要的发展思路。在这一前提下，租赁办公设备的一次性投入比采购费用更低，能够帮助企业尽可能减少支出，将更多资源投入到创新上。

面对瞬息万变的市场竞争，无论是经营内容还是管理团队，小微企业都需要更灵活的发展策略。以租代采模式中，一天起租、一台起租、随租随还等特点，有效满足了企业的多样化经营需求。

当然，作为一种新兴服务模式，以租代采还有不少需要提高之处。比如，市场认知度不高，提供设备的类别和型号还不够丰富，部分服务企业管理不够规范等。

为此，从需求侧来看，可以进一步培育市场需求，增强用户对以租代采的了解和认可度；从供给侧来看，行业的健康有序发展还需要更丰富优质的服务，以及更完善的保障机制。

一边是持续增长的市场需求，一边是不断丰富的服务供给，相信随着供需双方对接的不断深化优化，以租代采将为小微企业轻装前行提供更大助力。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经