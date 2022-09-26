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甘肃定西打造公共资源数字交易平台

6类37项服务事项“零跑腿”“一网办理”

2022年09月26日05:49 | 来源：人民网－人民日报
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　　本报兰州9月25日电  （记者王锦涛）服务事项“零门槛”、项目受理“零跑腿”、线上交易“零见面”，今年以来，甘肃省定西市推动公共资源交易平台数字化转型升级，优化完善交易服务模式。通过打造数字交易平台，工程建设招投标和政府采购“不见面”开标率、电子化评标率达100%，土地矿产及产权项目交易电子竞价率达100%，6类37项服务事项“零跑腿”“一网办理”。

　　据了解，定西市公共资源交易中心制定服务标准310多项，简化交易流程，减少受理要件，办理时限从平均2—3天压缩到了1小时以内，做到“即提即办”，为市场主体提供更优质的平台服务。今年以来，定西市公共资源交易项目数同比增长40.83%、交易额同比增长75.96%。


　　《 人民日报 》（ 2022年09月26日 10 版）
(责编：白宇、杨光宇)
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