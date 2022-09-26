端木青 周 俊

“这样的办事效率出乎我意料。”创业青年徐依娜，在江苏常州经开区创办一家贸易公司，从报送材料到顺利办结，只花了不到两个小时。

近年来，常州经开区把优化营商环境列为一号改革工程，大力简化审批流程，全面优化审批服务，给市场主体带来实实在在的获得感。目前，全区各类市场主体数量超过4.8万户，平均每天增长10户。

“营商环境很关键，要始终和企业想在一起、站在一起、干在一起，把服务做在企业最关键、最急迫、最紧要的地方和时候。”常州经开区党工委书记顾伟国说。

曾经，创业者曹文宇遭遇“拦路虎”，探索已久的汽车精密零部件制造执行系统及影像检测解决系统，在寻找应用场景试用时接连遇到难题。后来，他来到位于常州经开区的江苏现代轨道交通产业孵化基地，在基地帮助下成立明宇数智信息科技（常州）有限公司，迈出了创业的第一步。

“客户在哪里？如何提高运营效率？人才怎么招？开始根本摸不清方向。”曹文宇坦言。孵化基地全程给予了帮助。最近半年，明宇公司的业务量逐月上涨20%，获得16项知识产权，成功入选常州市“龙城英才计划”。

“明宇公司的经历，几乎所有初创型企业都会碰到。”常州经开区科技金融局副局长蒋洁艳说，很大程度上，一个能够“闯一闯”的试错机会，就是友好创业环境的缩影。近年来，常州经开区拿出真心实意、真金白银，建成多个“创业苗圃”，扶持中小型科创企业成长。

“要不是‘零号’窗口帮忙，我这一车货肯定不能准时交付。”经过常州经开区政务服务大厅“零号”窗口启用绿色审批通道，开展跨区域联动，车主饶辉虎顺利办理了道路运输证。

为切实解决政务服务中受理难、办理慢等问题，2021年5月初，常州经开区设立了“零号”窗口。窗口具有审批业务咨询、证明材料数据提供、接受作风效能投诉等相关职能，并配备专业化人员队伍。针对企业、群众反映的“很难办”“紧急办”“不能办”等事项，工作人员参照具体情况进行分析，发挥主观能动性，让企业、群众少跑腿，用最短的时间、最高效的手段解决“办不成的事”。自窗口开通以来，共受理各类群众诉求300余项，其中窗口现场答复90%以上。

近年来，常州经开区迅速发展，离不开营商环境的不断优化。营商环境持续改善的“软实力”，正成为常州经开区全链条创新发展的“硬支撑”。今年以来，常州经开区以占全市4%的区域面积，实现了全市15.2%的规上工业总产值，实际使用外资、服务业投资和限上贸易总额三项指标增幅均位列全市第一。

“我们将持续打造一流营商环境，努力让各类市场主体在经开区生产生活更方便、更舒心。”常州经开区党工委副书记冯旭江说。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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