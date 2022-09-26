本报济南9月25日电 （记者侯琳良、赵永新）第五届中国大豆高峰论坛暨盐碱地大豆种业现场会日前在山东省东营市举办，来自国内相关高校、科研机构和产业界的代表围绕如何加快盐碱地大豆种业创新、推动我国大豆产业持续健康发展进行深入研讨。

与会专家指出，大豆种业创新势在必行，应多措并举，从新品种培育、优良品种推广、优化栽培技术和肥料创新等环节联合推进。论坛期间，与会专家、代表实地考察了东营市河口区盐碱地大豆示范基地，并评选出华豆19、圣豆101、齐黄34等10个推荐品种。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 10 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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