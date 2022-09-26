本报记者 王 观

在湖北省武汉市江汉区税务局智慧办税服务厅，纳税人体验远程帮办服务。

葛晓夏摄

在内蒙古自治区呼和浩特市玉泉区政务服务中心的24小时政务服务自助超市，市民在自助办理业务。

新华社记者 李志鹏摄

营商环境是企业生存发展的土壤。近年来，我国坚持深化“放管服”改革，一系列政策红利不断释放，有力激发了市场主体活力。新冠肺炎疫情发生后，面对经济下行压力，各地区各部门持续优化营商环境，为企业爬坡过坎、蓄势发展提供了更有力的支持。

——“放”得更有力。

去年5月国务院印发《关于深化“证照分离”改革进一步激发市场主体发展活力的通知》。为助力市场主体纾困解难，市场监管总局持续深化商事制度改革和“证照分离”改革，进一步降低准入成本，提升登记注册规范化水平，完善市场主体歇业受益所有人备案等制度措施。

“办理企业迁移业务，只要没有未结稽查案件、未结清税款等情况，跨区迁移可以全程网上办，几分钟就办好。”上海森蕾智能科技有限公司税务顾问黄志灵说。

各地区各部门在实践中不断创新。从“同城通办”“省内通办”到“跨省通办”“全国通办”，从“最多跑一次”到“一次不用跑”，更多事项办理实现了更方便、更快捷，让市场主体获得感持续增加。

——“管”得更有效。

提高“管”的精度。今年，税务部门将“狠打骗退”工作全面融入税收监管全链条一体化风险防控体系，通过税收大数据赋能精准选案，快速高效锁定风险目标，提高对不法企业的打击效率，同时避免对守法企业的干扰。

增加“管”的温度。去年4月，国家税务总局推出第一批“首违不罚”清单，对于首次发生清单中所列事项且危害后果轻微，在税务机关发现前主动改正或在税务机关责令期限内改正的，不予行政处罚。这一制度的推出体现了税务部门柔性执法和宽严相济的执法理念，既有力度又显温度。

——服务更优质。

全程网上申请、10分钟获得预授信额度、第二天就能支用贷款资金——近日，浙江杭州某布艺织造有限公司通过杭州银行“云小贷”平台顺利完成贷款，企业面临的资金难题迎刃而解。近年来，金融机构积极推进服务线上化、智能化，创新金融产品，提高信贷投放能力。

“现在申报出口退税，退税款3个工作日就能到账，退税速度提升了1倍。退税越快，资金占用成本越低，公司发展就越有保障。”北京倍利可轻工进出口有限公司财务负责人李曼说。

今年，我国进一步加大出口退税支持力度，提升退税办理便利程度，优化出口企业营商环境。上半年，全国一类、二类出口企业的合计户数和退税额占比均超过70%，正常出口退税的平均办理时间已压缩在3个工作日内。

“随着大数据、云计算、人工智能等快速发展，各部门各机构积极运用新技术释放服务潜能，提高服务质量的同时降低服务成本，也为持续优化营商环境提供了新动能。”西南财经大学教授汤继强认为，今后应继续不断深入推进“放管服”改革，持续改善营商环境，助力市场主体纾困解难，为稳住宏观经济大盘作出贡献。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 18 版）

(责编：白宇、杨光宇)

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