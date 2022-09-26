本报记者 叶 帆 何民捷 张 洋

从公园私人会所滋生不正之风，到私人会所变身市民“公共客厅”滋养人的心性，细节的变化，见证了我们党10年来全面从严治党带来的革命性锻造，见证了中国共产党人始终保持着“赶考”的清醒和坚定。

2013年，一张“会所西湖”地图引起群众关注，几十家会所占据了西湖边的最佳位置，拒绝游客入内。

这些会所不但存在侵占公共资源、违法设立经营等问题，更助长奢靡之风、滋生腐败行为。特别是一些领导干部出入私人会所，吃喝玩乐甚至搞权钱交易，严重影响党风政风。不少落马的官员，正是在频繁出入私人会所中被“围猎”。对于这些问题，群众反映十分强烈。

“民有所呼，我有所应。”2013年底，中央纪委、中央党的群众路线教育实践活动领导小组发出《关于在党的群众路线教育实践活动中严肃整治“会所中的歪风”的通知》。浙江省杭州市立即开展整治“会所中的歪风”专项行动。

如今，当人们再次漫步美丽的西湖畔，昔日的奢华会所或成为茶馆、大众餐馆，或成为公益机构、培训交流基地。杭州西湖杨公堤一侧的“开心茶馆”，正是由以前的一家私人会所转型而来。周边市民、游客非常喜欢在此品茶赏景。

“会所中的歪风”被整治了，政商关系变得既“亲”又“清”，企业打消了通过搞权钱交易“赚快钱”“赚轻巧钱”的心思，心无旁骛做实业。

“我们党是世界上最大的马克思主义执政党，要巩固长期执政地位、始终赢得人民衷心拥护，必须永葆‘赶考’的清醒和坚定。”习近平总书记在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上的重要讲话寓意深刻、催人奋进。

“赶考”，映照着中国共产党的性质宗旨、初心使命，诠释着中国共产党人的精神状态、奋斗姿态，贯穿于新时代极不寻常、极不平凡的壮阔征程。始终保持“赶考”的清醒和坚定，我们党交出新时代的优异答卷。

中国共产党人决不能躺在过去的功劳簿上沾沾自喜

“党面临的‘赶考’远未结束”

在胜利时能不能仍然保持清醒，能看出一个政党是否成熟。

“功成名就时做到居安思危、保持创业初期那种励精图治的精神状态不容易，执掌政权后做到节俭内敛、敬终如始不容易，承平时期严以治吏、防腐戒奢不容易，重大变革关头顺乎潮流、顺应民心不容易。”2018年1月5日，在学习贯彻党的十九大精神研讨班开班式上，习近平总书记提出“四个不容易”以警醒全党，强调我们党“自身必须始终过硬”。

胜利时不骄傲，始终心存忧患意识、保持谦虚谨慎，这是中国共产党人的基因。

1949年3月23日，在中国革命即将取得全国胜利之际，毛泽东同志等带领党中央离开西柏坡前往北平。毛泽东同志感慨地说：“今天是进京赶考的日子”“退回来就失败了。我们决不当李自成，我们都希望考个好成绩”。

2013年7月11日，习近平总书记来到西柏坡，在同县乡村干部和群众座谈时郑重指出：“当年党中央离开西柏坡时，毛泽东同志说是‘进京赶考’。60多年过去了，我们取得了巨大进步，中国人民站起来了，富起来了，但我们面临的挑战和问题依然严峻复杂，应该说，党面临的‘赶考’远未结束。”

数十年间，沧海桑田，中华大地早已换了人间，我们党取得的伟大成就足以彪炳史册，但“赶考”的清醒和坚定一以贯之。

新时代10年，我们党团结带领人民攻克了许多长期没有解决的难题，办成了许多事关长远的大事要事。我国经济总量突破114万亿元，人均国内生产总值超过1.2万美元；9899万农村贫困人口脱贫，历史性解决绝对贫困问题……党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革。

在新时代高歌行进的壮阔征程中，习近平总书记反复告诫全党增强忧患意识，保持“赶考”的清醒和坚定。

“60多年的实践证明，我们党在这场历史性考试中取得了优异成绩。同时，这场考试还没有结束，还在继续。”2016年7月1日，在庆祝中国共产党成立95周年大会上，总书记这样强调。

“过去一百年，中国共产党向人民、向历史交出了一份优异的答卷。现在，中国共产党团结带领中国人民又踏上了实现第二个百年奋斗目标新的赶考之路。”2021年7月1日，在庆祝中国共产党成立100周年大会上，总书记回顾历史、展望未来，把前进的道路定义为“新的赶考之路”。

…………

新时代，面对成就和赞誉，总书记依然一次次以“赶考”来警醒全党、激励全党、号召全党。这种清醒和坚定基于对世情国情党情的深刻洞察和科学判断。

看国际，习近平总书记登高望远，用“百年未有之大变局”作出精辟概括。在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上，总书记强调：“当前，世界百年未有之大变局加速演进，世界之变、时代之变、历史之变的特征更加明显。”世界进入动荡变革期，一会儿“灰犀牛”，一会儿“黑天鹅”，这对我们党执政是极大的考验。

看国内，习近平总书记总揽全局，强调中华民族伟大复兴正处于关键时期，“我国已经进入发展关键期、改革攻坚期、矛盾凸显期，我们面临的矛盾更加复杂”。改革发展稳定、内政外交国防、治党治国治军各方面任务之繁重前所未有，总书记用“船到中流浪更急、人到半山路更陡”来形容我们所处的方位。

面对复杂多变的国内外形势，党面临的“四大考验”具有长期性和复杂性，党面临的“四种危险”具有尖锐性和严峻性。习近平总书记一直以此告诫全党，深入思考如何跳出历史周期率问题。2021年2月20日，在党史学习教育动员大会上，总书记强调：“当前，同向社会主义现代化强国进军的伟大社会革命相比，党的自身建设上还存在一些不匹配、不适应的地方”。

越是前景光明，习近平总书记越是强调要增强忧患意识。我们党历经百年、成就辉煌，党内党外、国内国外赞扬声很多。越是这样越要发扬自我革命精神，千万不能在一片喝彩声中迷失自我。

慎终如始，则无败事。“时代是出卷人，我们是答卷人，人民是阅卷人。”党面临的“赶考”远未结束。

党在革命性锻造中更加坚强

“全面从严治党是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的必由之路”

“前波浪伏后波起”。时代的考题一道道摆在中国共产党面前。如何走好新的赶考之路、交出优异答卷？

今年全国两会期间，习近平总书记在参加内蒙古代表团审议时鲜明指出：“全面从严治党是党永葆生机活力、走好新的赶考之路的必由之路”。这是总结新时代我们党全面从严治党、走好新的赶考之路得出的深刻结论。

对于全面从严治党，习近平总书记思之深、谋之远。直面党内存在的突出问题，深入思考如何跳出治乱兴衰的历史周期率，总书记2014年12月在江苏调研时首次提出全面从严治党。

党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央提出新时代党的建设总要求，以刀刃向内的勇气向党内顽瘴痼疾开刀，以雷霆万钧之势推进全面从严治党，全面从严治党成为新时代党的自我革命的伟大实践。

“党的政治建设是党的根本性建设，决定党的建设方向和效果。”对于党的政治建设，习近平总书记用“根本性”来阐明其重要意义，强调“全面从严治党首先要从政治上看”。

旗帜鲜明讲政治是我们党作为马克思主义政党的根本要求。战争年代，党中央和毛主席用电台指挥全党全军，“嘀嗒、嘀嗒”就是党中央和毛主席的声音，全党全军都无条件执行。但是，一段时期，一些党员干部讲政治的意识淡薄了。

有一个案例让人印象深刻：一些人私心作祟，在物种丰富、文化集萃的秦岭脚下违规建别墅。中央要求必须整治，但到了地方却是表态调门很高、落实效果很差。地方一些领导干部对违建别墅整治的态度，反映出来的是不讲政治这一根本性问题。

违建别墅的数量被弄虚作假缩减为202栋，202栋违建别墅也只是做了部分处置就向中央汇报已经彻底整治完了……以至于最后出现边整治、边违建的怪现象，党中央权威和集中统一领导在一些地方干部的敷衍了事甚至阳奉阴违中受到极大损害。

2018年7月，习近平总书记第六次就秦岭违建别墅问题作出重要批示：“首先从政治纪律查起，彻底查处整而未治、阳奉阴违、禁而不绝的问题”。最终，1194栋违建别墅，1185栋被依法拆除、9栋被依法没收，多名领导干部被依法查处。

在全面从严治党实践中，我们党把党的政治建设摆在突出位置，把保证全党服从中央、坚持党中央权威和集中统一领导作为党的政治建设的首要任务，把坚决做到“两个维护”作为最重要的政治纪律和政治规矩。

“理想信念就是共产党人精神上的‘钙’”，习近平总书记的这一比喻生动形象、深入人心，阐明了党的思想建设的基础性作用。全面从严治党，必须拧紧世界观、人生观、价值观的“总开关”。

上海兴业路，中共一大会址见证历史变迁；嘉兴南湖，承载着民族希望的红船从这里起航。2017年10月31日，党的十九大闭幕不久，习近平总书记带领新一届中央政治局常委瞻仰上海中共一大会址和浙江嘉兴南湖红船，向全党发出“不忘初心、牢记使命、永远奋斗”的伟大号召，宣示新一届党中央领导集体的坚定理想信念，为全党作出表率。

党的思想建设不可能一劳永逸，坚定理想信念需要常修常炼。党的十八大以来，在习近平总书记亲自谋划、亲自部署、亲自推动下，党的群众路线教育实践活动、“三严三实”专题教育、“两学一做”学习教育、“不忘初心、牢记使命”主题教育、党史学习教育，一系列党内集中学习教育为党员干部补钙壮骨，涤荡思想上的灰尘，拧紧理想信念的“总开关”。

理想信念的坚定，来自理论上的清醒。2019年6月，《习近平新时代中国特色社会主义思想学习纲要》正式出版。坐下来、静下心，读原著、学原文、悟原理，广大党员干部学习习近平新时代中国特色社会主义思想，在学习中坚定理想信念、改造主观世界、解决实际问题。

“大量事实告诉我们，腐败问题越演越烈，最终必然会亡党亡国！我们要警醒啊！”对于反腐败斗争，习近平总书记以“得罪千百人、不负十四亿”的使命担当强力推进，力度之大前所未有、成效之大有目共睹。

查处周永康、薄熙来、郭伯雄、徐才厚、孙政才、令计划等一大批腐败分子，党中央以零容忍态度惩治腐败，谁也没有免罪的“丹书铁券”，谁也不是“铁帽子王”。“老虎”露头就要打，“苍蝇”乱飞就要拍，“狐狸”再远也要追。

2016年2月6日，中央纪委网站发布消息：“百名红通”第39号人员付耀波、第41号人员张清曌同时抓获归案。付耀波、张清曌，分别是辽宁省本溪市劳动和社会保障监察支队案件审理科原科长、原出纳员，合谋贪污挪用农民工保证金2996万元，案发后逃往国外。

付、张二人对逃亡的路线作了精心设计。他们自认为“很周全很周全了，可以做到是天衣无缝”。但是，他们低估了国家抓捕腐败分子的决心。追逃工作组对二人的习惯、爱好作了深入调查，发现付耀波爱打三国类游戏。抓住“三国类游戏”和“加勒比地区用户”两个要素联系游戏公司查询，在经过一次又一次波折、付出巨大努力后，最终在圣文森特和格林纳丁斯首都金斯敦郊区的一座房子里将其抓捕。

这次跨越重洋、克服重重困难的成功抓捕，彰显的正是“腐败分子即使逃到天涯海角，也要把他们追回来绳之以法”的坚定决心，这就是中国共产党人对待腐败的态度。

“您是腐败分子的克星，全国人民的福星！”江苏镇江老党员崔荣海对习近平总书记说的话，道出了人民的心声。

党的十八大以来，反腐败斗争从腐败和反腐败呈胶着状态，到取得压倒性胜利并全面巩固，步步深入、成效卓著，换来海晏河清、朗朗乾坤。

…………

党的十八大以来，习近平总书记围绕党的建设总体布局，在党的政治建设、思想建设、组织建设、作风建设、纪律建设、制度建设、反腐败斗争方面提出一系列新理念新思想新战略，作出一系列重大部署。“新时代党的建设总要求”“新时代党的组织路线”“新时代好干部标准”“把权力关进制度的笼子里”“用好监督执纪‘四种形态’”……这些新理念新思想新战略和重大部署，鲜明回答了“建设什么样的长期执政的马克思主义政党、怎样建设长期执政的马克思主义政党”这一重大时代课题，探索出依靠党的自我革命跳出历史周期率的成功路径。

创造新时代中国特色社会主义的伟大成就

“以伟大自我革命引领伟大社会革命”

历史，不会辜负一个无私无畏勇于进行自我革命的伟大政党。

北京，中国共产党历史展览馆，参观人员络绎不绝。大家抚今追昔、学思践悟。“真心感受到只有在中国共产党领导下才能过上美好生活”“在党和人民需要的时候，随时准备牺牲一切”……留言本上，一字字、一句句，反映了人民群众对新时代我们党坚持全面从严治党的高度认同，表达着听党话、跟党走的坚定决心。

胜人者有力，自胜者强。勇于自我革命，就是追求“自胜”。世界政党发展的历史表明，一个政党要革自己的命是最难的，一旦做到了，就必定能赢得民心、赢得历史、赢得未来。

“只要我们不忘初心、牢记使命，以自我革命精神全面推进党的建设新的伟大工程，不断增强党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，就一定能够使党始终成为中国人民最可靠、最坚强的主心骨！”习近平总书记深刻阐明自我革命的重大意义，深刻揭示以伟大自我革命引领伟大社会革命的内在逻辑。

全面从严治党是新时代党的自我革命的伟大实践，显著增强了党的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力，确保党具有无比坚强的领导力。坚持以伟大自我革命引领伟大社会革命，激荡起中国发展的澎湃春潮，全国各族人民在党的坚强领导下无惧任何风险挑战勇毅前行，960多万平方公里的神州大地上处处涌动着生机与活力、升腾着希望与梦想。

2020年初，新冠肺炎疫情突如其来，人民生命安全和身体健康面临严重威胁。

面对大战大考，以习近平同志为核心的党中央坚持人民至上、生命至上，以非常之举应对非常之事，带领全党全军全国各族人民进行了一场惊心动魄的抗疫大战，最大限度保护人民生命安全和身体健康。

面对前所未知的病毒、来势汹汹的疫情，谁都会心惊、害怕。但是，一句“我是党员我先上”，无数党员干部挺身而出、逆行出征，平凡人变英雄。在病房的醒目位置，人们经常能看到党旗。鲜红的党旗，彰显的是一种责任、一种担当、一种力量。火神山医院和雷神山医院建设工地，有的党员突击队用5天时间完成平时3个月的工作量，最困的时候靠吃辣椒提振精神。

人民群众深切感受到，风雨来袭时，党是中国人民最可靠、最坚强的主心骨。

为什么我国统筹疫情防控和经济社会发展能取得世界上最好的成果？最根本的原因就是经过革命性锻造的中国共产党具有无比坚强的领导力。

2021年2月25日，全国脱贫攻坚总结表彰大会在京举行，习近平总书记在大会上庄严宣告：“经过全党全国各族人民共同努力，在迎来中国共产党成立一百周年的重要时刻，我国脱贫攻坚战取得了全面胜利”。

现行标准下9899万农村贫困人口全部脱贫，832个贫困县全部摘帽，12.8万个贫困村全部出列。“彪炳史册的人间奇迹”背后，是异常艰巨的任务、举国一致的行动：全国累计选派25.5万个驻村工作队、300多万名第一书记和驻村干部，同近200万名乡镇干部和数百万村干部一道奋战在扶贫一线。

在脱贫攻坚战中，数百万扶贫干部倾力奉献、苦干实干，将最美的年华奉献给了脱贫事业。

吴应谱和樊贞子，是江西修水县一对年轻的“扶贫夫妻”。船舱村年迈的游承自，是樊贞子的结对帮扶对象。为了帮助老人脱贫，樊贞子鼓励他饲养土鸡，并利用微信朋友圈帮他打开销路。

2018年12月16日是个周日，吴应谱开车送已有身孕的妻子前往游承自家，将销售土鸡的货款交给老人，临别时又取走了顾客预订的3只土鸡。在返程的路上，车子不幸坠翻，将年轻的生命定格在扶贫路上。

樊贞子曾在日记中这样写道：“始终坚持做自己认为对的事情，无论如何，永葆一颗赤子心，不要丢弃善良、纯真、真诚。”脱贫攻坚战中，许许多多感人肺腑的事迹，彰显的正是我们党、我们的扶贫干部对群众的赤子心。

为什么我们党能够带领人民打赢脱贫攻坚战，创造了又一个彪炳史册的人间奇迹？最根本的原因就是经过革命性锻造的中国共产党具有无比坚强的领导力。

长江，中国第一大河流，经过几十年大开发大建设，“长江病了”。2016年1月5日，习近平总书记在重庆召开推动长江经济带发展座谈会。“推动长江经济带发展必须从中华民族长远利益考虑”“使母亲河永葆生机活力”。总书记作出“共抓大保护，不搞大开发”的战略部署。

减污、扩绿，加快调整经济结构……长江经济带11省市不折不扣抓落实，广大干部群众积极行动，做好加减法，努力走出一条生态优先、绿色发展的新路子。如今，江苏南通的市民漫步在滨江公园，江风拂面，绿树成荫，长江岸线之美尽收眼底。践行绿水青山就是金山银山的理念，让一江清水绵延后世、惠泽人民。

为什么短短几年，一度“病得还不轻”的长江就焕发出新的生机活力？最根本的原因还是经过革命性锻造的中国共产党具有无比坚强的领导力。

采取一系列战略性举措、推进一系列变革性实践、实现一系列突破性进展、取得一系列标志性成果，为“以伟大自我革命引领伟大社会革命”作了最生动的注解。新时代，党在革命性锻造中更加坚强，团结带领人民自信自强、守正创新，创造了新时代中国特色社会主义的伟大成就。

坚持全面从严治党，勇于自我革命，我们党在新的赶考之路上交出了优异答卷。

朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奋勇前进

“努力向历史、向人民交出新的更加优异的答卷”

乘历史大势而上，走人间正道致远。

中国共产党，从来都是把自己铸就的里程碑作为奋斗的新起点。今天，我们正走在中国特色社会主义道路上，朝着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标奋勇前进。

党的十九大对全面建成社会主义现代化强国作出了战略部署，总的战略安排是分两步走：从2020年到2035年基本实现社会主义现代化；从2035年到本世纪中叶把我国建成富强民主文明和谐美丽的社会主义现代化强国。这是一个鼓舞人心的奋斗目标，也是一个需要付出更为艰巨、更为艰苦的努力才能实现的奋斗目标。

今年7月，在省部级主要领导干部“学习习近平总书记重要讲话精神，迎接党的二十大”专题研讨班上，习近平总书记指出：“我国发展面临新的战略机遇、新的战略任务、新的战略阶段、新的战略要求、新的战略环境，需要应对的风险和挑战、需要解决的矛盾和问题比以往更加错综复杂。”中华民族伟大复兴不是轻轻松松、敲锣打鼓就能实现的，必须勇于进行具有许多新的历史特点的伟大斗争，准备付出更为艰巨、更为艰苦的努力。

鉴往知来。回望来时路，新时代10年，我们遭遇的风险挑战风高浪急，有时甚至是惊涛骇浪，各种风险挑战接踵而至，其复杂性严峻性前所未有。远眺前行路，我们不知还要爬多少坡、过多少坎、经历多少风风雨雨、克服多少艰难险阻。全党要时刻牢记习近平总书记的提醒：“我们面临的各种斗争不是短期的而是长期的，至少要伴随我们实现第二个百年奋斗目标全过程”。

任重道远，路险且艰，赶考远未结束。“全面从严治党永远在路上，党的自我革命永远在路上”。

“管党治党一刻也不能放松，必须常抓不懈、紧抓不放，决不能有松劲歇脚、疲劳厌战的情绪，必须持之以恒推进全面从严治党，深入推进新时代党的建设新的伟大工程，以党的自我革命引领社会革命”。总书记这样告诫全党。

全党有核心，党中央才有权威，党才有力量。

“六合同风，九州共贯”。党的十八大以来，为什么我们能经受住来自政治、经济、意识形态、自然界等方面的风险挑战考验，党和国家事业取得历史性成就、发生历史性变革？最根本的原因在于有习近平总书记作为党中央的核心、全党的核心掌舵领航，在于有习近平新时代中国特色社会主义思想科学指引。

在山东东营考察时，黄河三角洲农业高新技术产业示范区里，习近平总书记弯下腰来摘了一个豆荚，剥出一粒大豆，放在口中细细咀嚼；面对突如其来的疫情，总书记审时度势，果断作出关闭离汉通道的重大决策；在山西省临汾市进山村访农户，总书记对村民说：“共产党就是给人民办事的，就是要让人民的生活一天天好起来，一年比一年过得好。”……这10年，许许多多让人热泪盈眶的情景、让人暖意融融的话语、让人记忆犹新的细节，彰显着总书记的卓越领导才能、崇高人格风范、赤诚为民情怀。

如何走好新的赶考之路？根本就在于全党要深刻领悟“两个确立”的决定性意义，不断增强“四个意识”、坚定“四个自信”、做到“两个维护”，在思想上政治上行动上同以习近平同志为核心的党中央保持高度一致，自觉做习近平新时代中国特色社会主义思想的坚定信仰者和忠实实践者。

人民是我们党执政的最大底气。

积力之所举，则无不胜也；众智之所为，则无不成也。2020年9月17日，习近平总书记在湖南长沙主持召开基层代表座谈会时满怀深情地说：“让我特别感动的是，在各种急难险重任务和风险挑战面前，广大人民群众总是同心同德、齐心协力、顽强奋战，作出了重大贡献。党和国家事业取得胜利都是人民的胜利！人民是真正的英雄！”

是的，人民是真正的英雄！河北塞罕坝机械林场，曾经“黄沙遮天日，飞鸟无栖树”，如今一到夏天林海绿波阵阵、苍翠连绵。一代代塞罕坝人在党的领导下，栽下一棵棵树苗，创造了绿色奇迹。在异常困难的情况下，北京冬奥会、冬残奥会能否成功举办？千千万万来自各条战线的工作者用行动作出了回答。他们迎着朝霞出发、踏着星光返回，用辛勤付出和智慧汗水向世界呈现一届简约、安全、精彩的奥运盛会。

如何走好新的赶考之路？就是要坚持全心全意为人民服务的根本宗旨，坚持一切为了人民、一切依靠人民，始终保持同人民群众的血肉联系，始终接受人民批评和监督，始终同人民同呼吸、共命运、心连心。

敢于斗争、敢于胜利，是中国共产党不可战胜的强大精神力量。

“看似寻常最奇崛，成如容易却艰辛。”我们党在赶考之路上取得的一个个伟大成就，都不是天上掉下来的，不是别人恩赐的，而是通过不断斗争取得的。打赢脱贫攻坚战，靠的是敢于斗争；果断应对美国单方面挑起的中美经贸摩擦，靠的是敢于斗争；推动香港局势实现由乱到治的重大转折，进入由治及兴的新阶段，靠的是敢于斗争。敢于斗争，是我们党的特质和特点、风骨和品质。

如何走好新的赶考之路？敢于斗争是我们书写优异答卷最雄健的笔法。全党必须增强忧患意识，坚持底线思维，坚定斗争意志，增强斗争本领，以正确的战略策略应变局、育新机、开新局，依靠顽强斗争打开事业发展新天地。

…………

一个被历史精彩书写的先进政党，必将书写更加精彩的历史。

新时代的中国共产党人，更加警醒、更加振奋。坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢记中国共产党是什么、要干什么这个根本问题，弘扬伟大建党精神，继续把人民对我们党的“考试”、把我们党正在经受和将要经受各种考验的“考试”考好，努力交出新时代更加优异的答卷，赢得更加伟大的胜利和荣光！

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 03 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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