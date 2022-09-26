李洪兴

高端芯片、人工智能关键算法、传感器等数字技术引领前沿，智能家电、新型穿戴设备、服务机器人等产品让生活更美好，医疗、养老、抚幼等方面的数字服务不断升级……前不久，在第二届中国国际数字产品博览会上，新产品新业态新应用受到关注，展现了中国推动网络强国、数字中国建设取得的成就。

没有信息化就没有现代化。在2014年2月中央网络安全和信息化领导小组第一次会议上，习近平总书记提出建设网络强国的目标：“从国际国内大势出发，总体布局，统筹各方，创新发展，努力把我国建设成为网络强国。”从加强党对网信工作的集中统一领导到贯彻以人民为中心的发展思想，从推动信息领域核心技术突破到发挥信息化对经济社会发展的引领作用，从推动依法管网、依法办网、依法上网到推进文明办网、文明用网、文明上网，从倡导构建网络空间命运共同体到推进全球互联网治理体系变革……党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央重视互联网、发展互联网、治理互联网，不仅走出一条中国特色治网之道，推动网信事业取得历史性成就，而且提出一系列新思想新观点新论断，形成了网络强国战略思想，为新时代网信事业发展提供了根本遵循。

当前，信息革命时代潮流与世界百年未有之大变局和中华民族伟大复兴战略全局发生历史性交汇。放眼世界，网络信息技术全面融入社会生产生活，深刻改变着全球经济格局、利益格局、安全格局。纵观国内，网民数量全球第一，电子商务总量全球第一，电子支付总额全球第一，我国已成为名副其实的网络大国。网络安全和信息化是事关国家安全和国家发展、事关广大人民群众工作生活的重大战略问题，我们必须牢牢把握信息革命的“时”与“势”，加快建设网络强国，向着网络基础设施基本普及、自主创新能力显著增强、信息经济全面发展、网络安全保障有力的目标不断前进。

建设网络强国，科技是关键。我国在移动通信领域经历了1G空白、2G跟随、3G突破、4G同步、5G引领的不平凡历程，但同世界先进水平相比，同建设网络强国战略目标相比，核心技术上的差距仍较为明显。信息技术和产业发展程度决定着信息化发展水平，加强核心技术自主创新和基础设施建设，提升信息采集、处理、传播、利用、安全能力，才能掌握互联网发展主动权，保障互联网安全、国家安全。我国信息技术产业体系相对完善、基础较好，在一些领域已经接近或达到世界先进水平，有条件有能力在核心技术上取得更大进步。我们要发挥我国社会主义制度优势、新型举国体制优势、超大规模市场优势，提高数字技术基础研发能力，打好关键核心技术攻坚战，把发展数字经济自主权牢牢掌握在自己手中。

网络空间是亿万人民群众共同的精神家园，建设网络强国必须坚持为了人民、依靠人民，贯彻以人民为中心的发展思想。加快信息化服务普及，降低应用成本；推进“互联网+政务服务”，让“百姓少跑腿，数据多跑路”；探索“区块链+”在民生领域的运用，提升群众生活质量；严密防范网络犯罪特别是新型网络犯罪……回首过去十年，我们把增进人民福祉作为信息化发展的出发点和落脚点，让人民群众在信息化发展中有了更多获得感、幸福感、安全感。下一步，必须更好促进互联网和经济社会融合发展，让信息化成为人民美好生活的助推器。

面向未来，大力实施网络强国战略、国家大数据战略、“互联网+”行动计划，让互联网发展成果更广泛更深入地惠及全体人民，就一定能为实现民族复兴提供强大信息化支撑。

《 人民日报 》（ 2022年09月26日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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