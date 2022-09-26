原标题：资本市场有效服务科技自强

今年以来，截至9月21日，在上证主板、深证主板、科创板、创业板、北交所中，科创板以1937.79亿元位列首发融资额排行的首位，占今年以来IPO募资总额4607.08亿元的比重约42.06%，同比增长68.05%。其次是创业板，首发融资总额达1392.5亿元，同比增长60%。在110家北交所公司中，战略性新兴产业占比超八成。

具体来看，科创板坚持“硬科技”板块定位，已成为我国“硬科技”企业上市的首选地。创业板立足于服务成长型创新创业企业，呈现“优创新、高成长”的鲜明特色。北交所坚持服务创新型中小企业定位。科创板、创业板、北交所错位发展，推动形成各有侧重、互为补充的适度竞争格局，初步建成了资本市场服务科技自立自强的矩阵，积极促进科技、资本和实体经济的高水平循环。

当前，我国经济结构出现重大变化，创新进入活跃期。创新是引领发展的第一动力，资本市场对于激发这一动力肩负着重要使命。把支持科技创新放在更加突出位置，离不开扩大以股权融资为代表的直接融资。一方面众人拾柴火焰高，发展红利大家分享；另一方面多几个“篮子”放“鸡蛋”，可以分散风险。而且，资本市场在促进创新资本形成、激发企业家精神、健全激励约束机制等方面有独特优势。

毋庸置疑，资本市场离不开科技创新，科技创新也离不开资本市场。资本市场在金融运行中具有牵一发而动全身的作用，对于我国打好关键核心技术攻坚战，推进科技自立自强具有重要作用。

近年来，证监会坚持尊重注册制基本内涵、借鉴国际最佳实践、体现中国特色和发展阶段特征的三原则，先后推进科创板、创业板、北交所试点注册制，在坚持以信息披露为核心、强化中介机构把关责任、推行市场化定价等国际通行做法的同时，在一二级市场平衡、板块错位发展、投资者保护等方面作出了一系列有特色的机制安排，完善基础制度，推动要素资源向科技创新领域集聚，加力服务科技自立自强。

当下的市场，不缺资金但缺资本，尤其是缺创新资本的问题比较突出，在传统行业投资增速下行压力加大的情况下，这一结构性矛盾更加凸显。在这个重要关口，更加需要发挥好资本市场的作用，促进直接融资与间接融资协同发展，引导更多储蓄向科技自立自强领域集聚。

当然，完善资本市场支持科创的相关制度是一系列的、连续的和系统性的顶层设计。首先，要完善支持“硬科技”“专精特新”等制度安排，加快做市商制度落地，丰富相关指数及产品体系，引入更多中长期资金，着力提升科创板科技引领力和国际竞争力，支持沪深证券交易所加快建设优质创新资本中心和世界一流交易所，最大限度地调动创新发展的内生动力。

其次，要加快监管转型，实行“零容忍”，压实发行人、中介机构责任，依法严惩欺诈发行、财务造假等违法违规行为。

再次，加强优胜劣汰。从国际市场看，以纳斯达克股票市场为例，平均每年退市率约为7%，也就是说每100家纳斯达克上市企业中，每年会有7家退市。而目前在我国，无论是科创板还是创业板，退市率仍较低。因此，科创板块一样也要严格执行退市制度，让优胜劣汰成为市场常态。须知，资本市场助力科创的一个基本逻辑是用市场的有效性倒逼上市公司提高质量。

祝惠春

(责编：赵竹青、陈键)

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