王 琦 本报记者 王 春

原标题：为创新开路 央地联动探索好制度

编者按 科技创新是高质量发展的动力引擎。上海牢记习近平总书记的殷殷嘱托，勇于“挑最重的担子，啃最硬的骨头。发挥开路先锋、示范引领、突破攻坚的作用”。在复杂严峻的国际环境和国内疫情起伏等多重考验下，上海带头探路闯关，用生动实践蹚出一条新路。本报即日起推出上海科技创新系列报道，敬请关注。

6年前，李航文开始创业，成为中国mRNA行业“第一个吃螃蟹的人”；6年后，他创立的斯微生物自主研发的新冠mRNA疫苗获得国家药监局批准，一期临床试验日前入组完毕。这也是上海首个获批开展临床试验的新冠mRNA疫苗。

疫情之下创新不止，科技含量成为上海经济凸显韧性的“底气”。

国之重器铸造创新“策源力”

在上海交通大学医学院附属瑞金医院肿瘤质子中心，直径7米多的圆环形同步加速器“跑道”上，质子束正一圈圈加速，并精准照射到患者的肿瘤部位“定向爆破”。

这一治疗癌症的新设备——首台国产质子治疗示范装置，是上海光源和转化医学两个国家重大科技基础设施“联姻”的结晶，也是科技部、中科院、国家卫健委与上海市合作的成果。6月3日，首台国产质子治疗示范装置第一注册单元的临床试验受试者治疗顺利结束。

目前，上海在建、在用的国家重大科技基础设施已达14个全国领先，设施数量和投资金额均居我国首位。

中科院院士李儒新透露，在上海光源正式运行的12年里，累计接待超过3万名用户。此外，正在建设的上海硬X射线自由电子激光装置，输出X光亮度比上海光源高10亿倍，代表我国大科学装置性能从跟跑向领跑的重大跨越。

脑科学与类脑研究中心、期智研究院、长三角技术创新研究院……近年来，在科技部支持下，上海布局建设了一批新型研发机构、研发与转化功能型平台，打造了一批国际大科学计划。其中，由上海科学家发起并主导的“全脑介观神经联接图谱”大科学计划于2020年启动，将于2035年完成猴脑绘制。

2020年10月，科技部和上海市共商新一轮部市合作，共担国家战略重大使命，共推科技创新重大任务，提出“以强化科技创新策源功能为主攻方向，加快推进上海具有全球影响力的科技创新中心建设”。在“从0到1”原创科技成果中，“上海力量”浓墨重彩。2018年，上海诞生了世界上首只体细胞克隆猴、首例人造单条染色体的真核细胞。2021年，上海科研人员在国际知名学术期刊《自然》《科学》《细胞》上发表论文107篇，占全国总数的近三分之一。

央地联动疏通创新链

“看着十年来一篇篇研究论文，正在变成一条条生产线，这就是我们科研人员的梦想啊！”中科院上海硅酸盐研究所研究员吴相伟感慨道。2017年，该所一项技术以5500万现金和500万作价入股实施了转化。在团队领军人温兆银研究员的带领下，完全自主设计、具有自主知识产权的我国首条高集成度、自动化钠镍电池批量化生产线在上海嘉定建成。

“相信有了好的政策，一定能激发大家的潜力。”该所相关负责人说。成果转化难题破局的背后，正是《上海市促进科技成果转化条例》及配套行动方案，为成果转化提供了法治保障。2019年上海又出台科改“25”条，成果“纸变钱”空间进一步扩大。2020年，上海市高校院所以许可、转让、作价投资三种方式转化成果47亿元，连续两年居全国第一。

如何疏通创新链“堵痛难”？

央地联动出重拳。2017年10月，科技部印发《国家科技成果转移转化示范区建设指引》；2020年6月，科技部又出台7项新政，提速科技成果转化“试验田”建设。

在密集新政推动下，闵行国家科技成果转移转化示范区变“聚宝盆”为“动力源”，与法国、英国、美国等建立24个国际技术转移渠道，引进了41家国际知名技术转移机构落户，加速创新源头的技术成果从“实验室”走向“生产线”。

政策的保驾护航，科技成果转化的通衢大道越走越开阔，上海在集成电路、人工智能、生物医药这三大高科技领域获得高速发展。与此同时，这三大领域的“上海方案”已由国务院批准实施，在加快构建“关键核心技术攻关新型举国体制”方面迈出了坚实步伐。

体制“接地气” 释放创新活力

大胆闯、大胆试、自主改，十年来上海政府创新管理有了新机制，由内而外活力绽放。

“从‘科创22条’‘科改25条’‘全面创新改革试验方案’到‘科技创新中心建设条例’，近年来上海一直努力在科技创新体制机制改革上探路破局。”上海市产业创新生态系统研究中心执行主任陈强说。

海外人才永久居住便利服务制度、药品上市许可持有人制度、天使投资税制、区域性股权交易市场……在国务院已批复的两批36条可复制推广举措中，有四分之一为上海经验。

上海市科学技术工作党委书记徐枫介绍，科研经费“包干制”、重点产业技术攻关项目“揭榜挂帅”等一批改革举措也深入实施。此外，上海还开展赋予科研人员职务科技成果所有权或长期使用权试点，并支持上海交通大学落实国家科技成果转化专项改革，一批可复制的经验和做法正加快推广固化。

2021年，上海率先试点“基础研究特区”，让科研人员心无旁骛地从事风险较大的原创性基础研究。

上海市科委相关负责人表示，面对新冠疫情，今年上海推出“助企纾困12条”，以及发布《关于实施“科技助企专项行动”的通知》，从缓解房租缴纳困难、缓解企业资金压力、降低创新创业成本等方面助力科技企业渡过难关。

“乘风破浪立潮头，奋勇争先作天柱。”上海，在新时代科创道路上奋勇向前。

(责编：赵竹青、陈键)

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