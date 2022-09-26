记者 马爱平

原标题：共谋轨道交通产业前沿技术发展趋势

日前，“科创中国”暨“丰台园知识产权服务管家项目”轨道交通前沿技术发展与应用研讨会在北京举办。研讨会由中关村知识产权促进中心、中关村科技园区丰台园管委会、丰台区工商业联合会联合主办，北京市中小企业公共服务平台、北京市专利代理师协会、中关村科技园区丰台园产业促进中心支持指导。

科技部火炬中心主任贾敬敦指出，轨道交通是经济发展和社会进步的重要基础，技术集成度较高。目前，我国已建成了世界上规模最大的轨道交通系统，突破了多个领域的轨道交通技术，技术水平已位居全球第一梯队。但如何面向前沿技术开展高质量深度创新，应当从四个问题着手，一是要结合我国轨道交通发展的实际，以及国家未来中长期发展战略来确定。二是要关注工程前沿技术的研究开发问题，组织科研攻关，着力推动我国轨道产业的科技进步。三是要能够实现经济效益和社会效益双丰收。四是结合丰台园区建设和产业发展实际，制定战略举措，开展前沿性技术探索。

中关村知识产权促进中心主任石英指出，科创中国是聚合产学研金用创新资源，加速科技创新转化应用的知名的品牌。丰台园知识产权服务管家项目是中关村知识产权促进中心服务企业机构园区科创中心的重要平台。轨道交通是丰台园的两大支柱产业之一。下一步将在知识产权服务管家项目中进一步发挥各方的优势，协调各方力量，整合优质服务资源，更精准地定位于丰台园各级创新主体的服务需求。

丰台区委统战部副部长、丰台区工商联党组书记施晓义表示，工商联是民营企业和政府之间的桥梁和纽带，促进两个健康，推动民营经济高质量发展是工商联的工作主题，今后工商联还会针对性开展更多类似的活动，为民营企业搭建更多沟通交流合作的平台。

中关村科技园区丰台园管委会副主任梁婷婷表示，丰台园是中关村最早的“一区三园”之一，经过30余年的发展，已形成轨道交通、航空航天两大千亿级产业集群，和新一代信息技术、新材料、医药健康、智能制造四大百亿级产业集群，是丰台区经济发展的主引擎和科技创新的主战场。丰台园聚集了包括中国中铁、中国通号、交控科技在内的轨道交通企业150余家，呈现出良好的发展态势。未来，丰台园将紧密围绕产业链、创新链和供应链，深化轨道交通领域前沿技术交流，依托和发挥专业机构专业优势，加快转化科技成果；积极促进相关企业在品牌宣传、研发创新和市场拓展等方面的协同发展，逐步构建“大手拉小手”的产业生态，发挥产业链集聚效应。

研讨会上，国家知识产权局知识产权发展研究中心原主任韩秀成做《关于提升知识产权运用能力，激励和保障高水平创新与高质量发展》主题演讲。韩秀成表示，要聚焦产业前沿，积极发挥专利导航对区域发展政府投资的重大经济活动项目中的作用，大力推动专利导航的传统优势产业、战略性新兴产业未来产业发展中的应用。要激励高水平创新，培育高价值专利，解决技术难题。

在研讨会上，北京交通大学朱尔玉教授、北京铁道工程机电技术研究所股份有限公司高级副总裁熊歆斌、中车工业研究院有限公司科技部部长刘昱、中科院自动化所博士后刘伟分享了轨道交通产业细分领域先进的技术成果。交控科技副董事长邓爱群、主导时代总经理助理王鹏慧、世纪东方常务副总经理高如阳分别介绍了公司的情况，技术研发情况以及对轨道交通领域发展现状及未来趋势的看法。八月瓜负责人表示，本次研讨会围绕“科创中国”试点城市（园区）需求，聚焦“两区”建设，旨在推动轨道交通产业创新链、产业链深度融合，促进高校院所与丰台区轨道交通企业优质项目供需对接，有效提升中关村丰台园区轨道交通领域知识产权综合实力，激发区域创新潜能。

(责编：赵竹青、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经