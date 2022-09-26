原标题：交通银行创新助力金融知识进万家

“刷刷短视频、看看漫画就能学习金融知识和防骗技巧，最近我还坚持‘每日一题’涨知识，感谢交行带给我的安全感！”一位客户在交行手机银行留言表达了自己的感受。交行9月以来开展的“金融知识普及月 金融知识进万家 争做理性投资者 争做金融好网民”系列教育宣传活动给众多消费者留下了深刻印象。

本次活动中，交行面向全民发起了“交行相伴 服务为民”金融知识进万家专场，内容不仅有知识竞赛，还有征文和短视频投稿展示，涵盖提振民生消费、打造养老金融、保障金融权益、做优新市民服务五大主题。目前已有超过200万人次参与了活动，征集到近5000条消费者金言金句和近3000条短视频，得到了社会各界的广泛关注。

“互动性强是交行本次宣传活动的一大亮点。交行用寓教于乐的形式让金融知识走进寻常百姓家，帮助老百姓守好自己的钱袋子。”交行消保工作负责人表示。此外，交行趣味十足的“金融知识点亮城市地标”小游戏已吸引近2万人打卡，覆盖全国。

本次活动中，交行还开展了“争做百名金融教育宣传大使”员工活动。对这些“大使”们来说，传递的不仅是金融知识，还有关爱和温度。

上海虹口支行客户服务经理尚思捷说：“我们愿意成为留守儿童的守护者，用知识和温暖为孩子们点亮一片属于他们的星空。”上海市分行为云南省文山州丘北县平寨乡木柏小学的壮族同学们奉上了一堂线上“开学课”，生动地讲解了货币起源、假币识别、校园防骗等一系列金融知识，深受孩子们欢迎。

“我们在和叔叔阿姨唠家常的过程中，叮嘱他们反诈防骗，守护自己的养老金。”湖北宜昌葛洲坝支行客户经理邹同敖告诉记者。湖北省分行前往长桥溪社区、石子岭社区和葛洲坝街道开展“情满中秋 交行相伴”金融知识讲座，在陪老人吃月饼、即兴赋诗的同时，讲解防范非法集资、远离电信网络诈骗的技巧。

值得一提的是，交行在山西、江苏、安徽、辽宁、河南、江西、宁波、深圳、无锡等地区均设立金融教育示范基地。这些示范基地为人民群众提供了便利获取金融知识的场所。

交行相关负责人表示，交行始终坚持以人民为中心的发展理念，在与时俱进中不断护航消费者的合法权益，在探索实践中不断提升金融教育工作品质，使金融消费者的获得感、幸福感、安全感更加充实、更有保障、更可持续，与消费者一起共建美好、公平的金融消费环境。

(责编：曹淼、李源)

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