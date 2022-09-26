农业农村部：当前生猪生产和供应形势持续向好
2022年09月26日22:20 | 来源：新华网
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新华社北京9月26日电（记者于文静）据农业农村部26日消息，当前生猪生产和供应形势持续向好，能繁母猪存栏量处于正常水平，生猪存栏量连续5个月增长，规模猪场中大猪存栏量和新生仔猪数量均高于去年同期水平，后期上市肥猪充足、市场供应有保障。
农业农村部26日在北京召开部门协调会议，研究部署四季度生猪稳产保供工作。会议提出，加强生猪生产形势研判，采取有力有效措施，确保四季度特别是重大节假日期间猪肉平稳供应。
会议要求，各地各有关部门要强化责任担当，扎实做好生猪稳产保供重点工作。加强形势分析研判和信息预警，盯住能繁母猪存栏、生猪出栏等关键指标，加大信息发布频次，有效引导生产。精准开展综合调控，从生产、市场和进口等多环节协同施策。
会议强调，进一步落实好养殖用地、环保和贷款等长效性支持政策，稳定养殖预期。毫不放松抓好非洲猪瘟防控，落实好各项综合防控措施，确保疫情平稳不反弹。
(责编：胡永秋、袁勃)
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