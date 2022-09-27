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基础设施整体水平实现跨越式提升——国家发展改革委新闻发布会聚焦重大基础设施建设

2022年09月27日00:22 | 来源：新华网
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新华社北京9月26日电题：基础设施整体水平实现跨越式提升——国家发展改革委新闻发布会聚焦重大基础设施建设

新华社记者潘洁、安蓓

基础设施是经济社会发展的重要支撑。十年来，我国基础设施发展有哪些重要变化？新型基础设施建设对赋能经济社会发展发挥了怎样的作用？“东数西算”工程启动以来，取得了哪些进展？国家发展改革委26日举行专题新闻发布会作出回应。

传统与新型基础设施加速融合

国家发展改革委基础设施发展司司长郑剑说，十年来，我国基础设施整体水平实现跨越式提升，在实践探索中逐步形成符合国情实际和时代要求的发展经验。

“我国交通、能源、水利和新型基础设施发展取得了历史性成就，现代综合立体交通运输体系、现代能源体系加快构建，基础设施整体水平实现跨越式提升，有力支撑保障了经济社会发展。”郑剑说，我国基础设施工程建筑和技术创新水平不断进步，传统与新型基础设施加速融合，基础设施领域统一开放、竞争有序的市场体系加快建立。

据介绍，到2021年底，我国综合交通网总里程突破600万公里，220千伏及以上输电线路84.3万公里，光缆线路总长度达到5481万公里，分别相当于10年前的1.3倍、1.7倍和3.7倍，水库总库容达到9035亿立方米，高铁、高速公路、电网、4G网络规模等长期稳居世界第一。

此外，我国现代化基础设施网络体系不断完善，布局更加合理，高标准高品质基础设施比例不断提高。高速铁路对百万人口以上城市覆盖率超过95%，高速公路对20万以上人口城市覆盖率超过98%，民用运输机场覆盖92%左右的地级市，具备条件的建制村实现通硬化路、通宽带、直接通邮，农村自来水普及率提高到84%左右，4G、5G用户普及率达到87%左右。

新型基础设施赋能经济社会发展

新型基础设施是现代化基础设施体系的重要组成部分，是实施创新驱动发展战略、推动经济社会高质量发展的重要支撑。国家发展改革委创新和高技术发展司副司长张志华说，我国新型基础设施建设已取得初步成效，新型基础设施深度植入和赋能我国经济社会发展。

据介绍，过去十年，我国移动通信从“4G并跑”到“5G引领”，实现“县县通5G、村村通宽带”；已初步建成卫星遥感、卫星通信广播、北斗导航定位三大系统构成的国家民用空间基础设施体系；布局建设的77个国家重大科技基础设施中，32个已建成运行，部分设施迈入全球第一方阵。

“物联网、云计算、人工智能、遥感卫星等信息基础设施，促进了信息技术与实体经济的深度融合，数字经济成为经济社会发展的强大引擎。”张志华说，智慧设施正在进入千行百业，全国工业互联网网络、平台、安全和标识解析体系基本建成；远程医疗、智慧养老等融合基础设施加快发展，有力提升了人民群众生活的便利化水平。

他表示，下一步，将加强统筹规划，指导电信运营企业统筹布局5G和光纤网络建设，完善国家算力网络布局；加大对新型基础设施建设的支持力度，增强社会资本参与投资的积极性；补齐短板弱项，持续实施中西部地区中小城市基础网络完善工程，弥合数字鸿沟，加快重点领域关键核心技术攻关；明确新型基础设施的布局重点和建设次序，优先支持建设满足群众迫切需求、对实体经济带动作用突出的新型基础设施。

“东数西算”工程初见成效

今年2月，国家发展改革委等部门启动实施“东数西算”工程。张志华说，半年多来，“东数西算”工程初见成效。目前，8个国家算力枢纽节点建设方案均进入深化实施阶段，起步区新开工数据中心项目达到60余个，新建数据中心规模超过110万标准机架，项目总投资超过4000亿元，算力集聚效应初步显现。西部地区数据中心占比稳步提高，全国算力结构逐步优化。

他表示，下一步，将立体化推动“东数西算”工程，强化重大工程项目与配套政策的协同、多种政策工具间的协同、国家算力枢纽与全国一体化算力网络体系的协同、数据中心建设与算力产业发展的协同，以国家算力枢纽和数据中心集群为引领，推动产业上下游协同发展，共同打造计算产业生态体系。

“在已布局国家算力枢纽的基础上，统筹推进算力供给站、网络试验线、算力调度网、数据要素场、安全防护盾的一体化建设，构建覆盖全国、多层联动的算力网络体系。”张志华说。

(责编：杨光宇、白宇)
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