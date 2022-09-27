本报北京9月26日电 （记者李婕）人力资源和社会保障部发布的最新数据显示，1—8月，全国已向1120.1万户次企业发放稳岗资金646.3亿元。人社部门持续推动援企稳岗政策加力加效，通过稳市场主体稳就业。

据介绍，各地已全面推广稳岗资金“免申即享”经办新模式。1—8月，向721.1万户企业发放失业保险稳岗返还资金448.4亿元，受益企业和返还资金分别是去年全年的1.8倍和1.9倍，全国超半数参保企业受益；创新一次性留工培训补助政策，支持受疫情影响企业稳岗留工，实施4个月来395.7万户企业享受到政策红利196.8亿元；创新一次性扩岗补助政策，支持企业吸纳高校毕业生就业，已向3.3万户企业发放1.1亿元，惠及高校毕业生10.3万人。

(责编：杨光宇、白宇)

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