尹双红

雪域高原，复兴号疾驰在拉林铁路上，藏东南腹地的人们交通出行更加便利；伶仃洋上，港珠澳大桥如飞虹凌波，联通香港、珠海、澳门三地，粤港澳大湾区发展跑出加速度；在洋山港，无人驾驶的搬运车来回穿梭，自动化码头大大提高了作业效率，海运效能显著提升……放眼神州大地，交通网络内畅外联，涌动着发展的活力，成为我国交通运输事业取得历史性成就、发生历史性变革的一个生动写照。

基础设施是经济社会发展的重要支撑，交通运输是国民经济的基础性、先导性、战略性产业和重要的服务性行业。“贫困地区要脱贫致富，改善交通等基础设施条件很重要”“要建设更多更先进的航空枢纽、更完善的综合交通运输系统，加快建设交通强国”“经济要发展，国家要强大，交通特别是海运首先要强起来”“我们要顺应世界发展大势，推进全球交通合作，书写基础设施联通、贸易投资畅通、文明交融沟通的新篇章”……党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央高度重视人民出行需求和交通事业发展，作出一系列重要指示，指引交通强国建设迈上新台阶。

从铁路、公路、水运、民航客货周转量，到港口货物吞吐量，再到邮政快递业务量，一些指标连续多年位居世界前列；综合交通网突破600万公里；港珠澳大桥、北京大兴国际机场、京张高铁等重大工程竣工；复兴号动车组、C919大型客机等一批国产交通工具和交通装备相继涌现……十年来，我国坚持交通先行，迎来由交通大国向交通强国的历史性跨越。举世瞩目的成就，凝结着科技创新、工程建设、交通运输、邮政快递等诸多行业劳动者的汗水，展示了中国人民的智慧和力量。

交通，素来被认为是“现代化的开路先锋”。四通八达的交通网络，连通地域，牵手城乡，实实在在便利着人民群众的出行，有力支撑了经济社会高质量发展。得益于“四好农村路”的建设，村民出行实现了“出门水泥路、抬脚上客车”；网络购票、电子客票、在线选座等服务创新，让出行更加简单舒适；轨道交通、网约车等服务为群众提供了经济便捷的通勤选择；在京津冀、粤港澳大湾区、长三角等区域，交通连片成网，推动了区域协调发展……道路通、百业兴，日益发达的交通网络，打通了经济“大动脉”，畅通了供需“微循环”，交通优势转化为发展动能，推动我国现代化迈出坚实步伐。

习近平总书记深刻指出：“交通是经济的脉络和文明的纽带。”现代交通网络的四通八达推动经济融通、人文交流，使世界成了紧密相连的地球村。交通运输业也在全球抗击疫情、促进贸易复苏、保持产业链供应链稳定等方面发挥了积极作用。我国坚持交通天下，加快建设交通强国，已经成为全球海运连接度最高、货物贸易额最大的经济体。新冠肺炎疫情发生以来，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，全力保障全球产业链供应链稳定，生动体现了中国担当、中国贡献。坚持开放联动，加强互联互通，全面推进交通物流、基础设施建设等合作，正是中国为促进全球经济复苏、推动构建人类命运共同体作出的重要贡献。

逢山开路、遇水架桥，我们建成了交通大国，正在加快建设交通强国。奋进新征程，加强交通基础设施建设，打造高质量交通工具和交通装备，完善便捷顺畅、经济高效、开放共享、绿色智能、安全可靠的现代综合交通运输服务体系，交通强国建设必将取得新的更大成效。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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