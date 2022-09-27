谷业凯

【现象】拥有地址数量居世界第二，IPv6（互联网协议第六版）互联网活跃用户数达6.93亿，移动互联网IPv6流量占比突破40%……近年来，我国IPv6规模部署成效显著。随着IPv6互联网“高速公路”的全面建成，IPv6与5G、人工智能、云计算等新一代信息技术的融合创新不断推进，广泛赋能各行业的数字化转型。IPv6提升着我国互联网的承载能力和服务水平，也为未来网络创造新的发展空间。

【点评】

IP地址是一串独一无二的数字标识，如同“门牌号码”，被分配给互联网上的网站、终端和其他连接的设备。IP地址作为互联网的基础资源，是互联网各系统识别和数据传输的基础。在互联网上，每一个网站、终端和连接的设备都要依靠IP地址来彼此区分、相互联系。

IPv6的IP地址量为2的128次方，其海量规模也被形容为“可为地球上的每一粒沙分配一个IP地址”。IPv6是全球公认的下一代互联网商业应用解决方案，能够提供充足的网络地址和广阔的创新空间，深刻影响着网络信息技术、产业、应用的创新和变革。比如，在智慧交通领域，利用IPv6大容量地址结构技术，城市交通系统中信号灯、各种感应设备都能获得单独的IP地址，实现系统整体联网、动态管理，提高运输效率；在视频应用中，IPv6不仅能解决地址容量问题，还优化了地址结构，提高了选路效率和数据吞吐量，从而满足视频通信大信息量传输的需要。

我国是世界上较早开展IPv6试验和应用的国家，在技术研发、网络建设、应用创新方面取得了重要阶段性成果。早在2003年，国家就启动了中国下一代互联网示范工程，2008年建成了当时世界上规模最大的纯IPv6下一代互联网。2017年至今，我国IPv6进入规模商用阶段，用户及流量均实现规模增长。

随着IPv6规模部署、规模应用加快推进，我国不断提升网络信息技术自主创新能力和产业高端发展水平，高效支撑移动互联网、物联网、工业互联网、云计算、大数据、人工智能等新兴领域的发展，催生了大量新技术新业态，促进了网络应用进一步繁荣。比如，电力行业将IPv6短距物联网技术等应用于配用电网络，助力能源互联网建设；制造业企业构建基于IPv6的工业互联网服务平台，提高系统、设备、人等的交互即时性及效率；等等。

我国在IPv6方面起步早、发展快，但仍面临IPv6流量占比有待提升、家庭终端支持能力不足、应用基础设施服务性能有待增强等现实。推动我国IPv6实现从“通路”迈向“通车”的新跨越，仍需持续努力。大力发展基于IPv6的下一代互联网，尽快补齐短板弱项，加快网络基础设施和应用基础设施升级步伐，积极构建自主技术体系和产业生态，就能促进互联网与经济社会深度融合，为网络强国建设奠定更坚实基础。

《 人民日报 》（ 2022年09月27日 05 版）

(责编：赵竹青、陈键)

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