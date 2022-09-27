第五届中国先进技术转化应用大赛正式启动
2022年09月27日09:06 | 来源：光明网
小字号
原标题：第五届中国先进技术转化应用大赛正式启动
近日，工业和信息化部、科技部、公安部、财政部、国防科工局、全国工商联、河北省人民政府等部门在国家先进技术转化应用公共服务平台发布《关于举办第五届中国先进技术转化应用大赛的通知》，标志着第五届中国先进技术转化应用大赛正式启动。
本届大赛以“产创融合·协同发展”为主题，实行“综合赛+专题赛”双轨赛制。综合赛选取新一代信息技术、先进材料、智能制造、空天海洋装备、新能源与节能降碳技术等5个领域，专题赛选取电磁频谱方向，采用路演答辩、专业评审、实物比测等形式，广泛发掘先进技术产品和产业化项目。大赛设置金、银、铜奖若干，获奖参赛主体将获得荣誉奖励、政策支持、宣传展示、供需对接、产业化服务等方面激励。
大赛作为一项面向全国企事业单位及创新创业团队开展的公益性、导向性、专业性综合赛事，旨在深入贯彻落实创新驱动发展战略和区域协调发展战略，助力推进制造强国和网络强国建设，通过搭建先进技术产品的权威选拔平台，畅通供需对接渠道，快速汇聚人才、政策、资本等优质要素，加速先进技术成果转化应用，为推动产业链创新链深度融合、协同发展，促进经济高质量发展贡献力量。（宋雅娟）
(责编：赵竹青、陈键)
关注公众号：人民网财经
分享让更多人看到
推荐阅读
- 我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星
- 我国成功发射试验十六号A/B星和试验十七号卫星。郑斌摄 人民网北京9月27日电 （记者赵竹青）记者从太原卫星发射中心获悉，北京时间2022年9月27日7时50分，我国在太原卫星发射中心使用长征六号运载火箭，以“一箭三星”方式，成功将试验十六号A/B星和试验十七号卫星发射升空，卫星顺利进入预定轨道，发射任务获得圆满成功。…
相关新闻
- 评论
- 关注