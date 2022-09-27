原标题：智库学科化推动智库向深度广度拓展

9月25日至26日，第三届智库建设理论研讨会在京举行。会上发布了中国科学院科技战略咨询研究院（以下简称战略咨询院）最新智库理论研究成果《智库双螺旋法理论》《智库双螺旋法应用》（一、二），旨在推动智库建设理论创新和实践应用不断向深度和广度拓展。

中科院院士、中科院副院长高鸿钧在致辞中指出，作为中科院开展“国家高端智库建设试点”的专业化智库机构和“率先建成国家高水平科技智库”的综合集成平台，战略咨询院发挥综合集成平台作用，探索出一条从专业化起步、向科学化发展、再走向学科化的智库高质量发展道路。针对智库研究问题的特点，在国内首次提出“智库科学与工程”学科。发展这门学科，不仅要创造理论方法、思想方法，还要创造工具方法、研究方法。这就更需要搭建智库建设理论的实践和研究平台，发挥期刊和学术共同体的作用。

中科院院士、国家自然科学基金委员会副主任侯增谦表示，管理科学是一门跨自然科学、工程科学和社会科学的综合型交叉科学，通过严谨的科学方法对不同层次人类社会经济组织中的管理问题和经济活动的客观规律进行研究和探索。智库问题是典型的多学科交叉、跨领域融合的复杂综合问题。

战略咨询院院长、中国发展战略学研究会理事长潘教峰作题为《寻智库学术之根，筑智库科学之基——走从专业化、科学化到学科化的高端新型智库建设之路》的主旨报告。

《智库双螺旋法理论》从问题导向、证据导向和科学导向出发，系统提出智库双螺旋法理论，归纳智库双螺旋法“四层模型”，阐释智库双螺旋法的理论价值与意义，对智库双螺旋法“十个关键问题”进行深入研究。《智库双螺旋法应用》对智库双螺旋法理论探索和实践应用进行总结，探讨智库研究的逻辑体系、智库双螺旋法的哲学思考、应用智库双螺旋法开展科技前瞻等若干具有基础性、根本性、方向性特点的重要问题。

会议由中国发展战略学研究会与战略咨询院共同主办。除16个特邀报告外，还举行了9个专题论坛、“智库期刊群入选期刊第二届圆桌会”等。（记者 韩扬眉）

(责编：赵竹青、陈键)

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