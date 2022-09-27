新华社北京9月27日电 中国科协、教育部、科技部等8部门近日印发通知，联合开展2022年全国科学道德和学风建设宣传月活动，通过多渠道、多形式的宣讲教育活动引导广大师生、科技工作者弘扬科学家精神，共同营造风清气正的学术生态，在全社会形成崇尚创新的良好环境。

今年宣传月将以线上线下结合的方式举办全国科学道德和学风建设宣讲教育报告会；汇聚宣讲报告会视频资源，面向高校院所推出一批优质宣讲报告视频和学风精品课程。

同时，“共和国的脊梁——科学大师名校宣传工程”2022年演出季将组织清华大学等参与高校面向一年级新生开展校内演出，组织南开大学等一批高校赴广西、福建、河南等地演出，组织中国地质大学（武汉）走进澳门高校。支持科学家主题短剧、微展览等品牌活动走进中小学课堂。

宣传月期间，还将组织开展科学家精神宣讲团进学校进院所进企业活动、系好学术生涯“第一粒扣子”系列宣讲活动、“科技伦理前沿谈”全国征文大赛等。相关活动于9月下旬陆续启动，10月至11月在全国各地集中开展特色活动。

(责编：胡永秋、袁勃)

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