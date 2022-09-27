原标题：今年已有17.4万名高校毕业生来郑就业创业

昨日，记者从第五届中国·河南招才引智创新发展大会郑州专场开幕式上获悉，截至8月底，郑州市通过求职招聘、自主创业、灵活就业等各种渠道，高校毕业生来郑留郑就业创业17.4万人。今年，已发放高学历人才生活补贴5.08亿元，以“真金白银”支持高校毕业生来郑留郑就业创业。

据了解，今年以来，郑州市坚持就业优先战略，扎实贯彻“六稳”“六保”总要求，以实施青年创新创业行动为总抓手，着力优化政策、创新服务举措，吸引高校毕业生来郑留郑就业创业。截至8月底，通过求职招聘、自主创业、灵活就业等各种渠道，高校毕业生来郑留郑就业创业17.4万人，其中市级以上事业单位、国有企业招聘近6000人，为华为、比亚迪、腾讯等知名头部企业招聘6156人。

郑州市围绕青年创新创业行动，加大政策供给力度，制定《郑州市用人单位招用应届高校毕业生补贴实施细则》等细则，加大对用人单位招用高校毕业生的政策支持。制定出台《郑州市稳就业若干措施》等一系列政策措施，为用人单位和高校毕业生提供更加精准有效服务。开展“2022年离校未就业高校毕业生服务攻坚行动”，为高校毕业生来郑留郑营造良好环境。近两年来，全市申请青年人才生活补贴的研究生累计近4万人，吸引了一大批外地高学历人才来郑就业创业。

同时，大力发展新能源、数字经济、先进制造业，创造更多有利于青年人才施展才华的技术型岗位，推动形成更多就业增长点。扎实推动稳经济一揽子政策措施落地见效，以稳定市场主体促进稳定高校毕业生就业。截至9月10日，为7.85万家企业核定返还稳岗补贴资金8.13亿元，涉及稳岗职工156.91万人。

在招聘就业方面，郑州市多渠道开发就业岗位，采取机关事业单位招录（聘）、国有企业聘用、服务基层项目就业、企业吸纳、灵活就业、见习留用等形式，每年在全市为高校毕业生推出至少20万个就业岗位。积极开展“百日千万网上招聘”“民营企业招聘月”等专场招聘会，截至8月底，组织开展线上线下招聘会337场次、组织企业2.2万家次、筹集岗位数约33.3万个次。

在公共就业服务方面，郑州市在各大商圈举办2022年“点亮招聘夜市·照亮职场梦想”夏季招聘夜市系列活动，打造优化就业服务和拉动夜间消费的新品牌。上半年疫情期间，利用上海市及外省豫籍返乡大学生在郑集中隔离的时机，印制3.2万份企事业单位招聘岗位目录，统一派送到各区县（市）集中隔离点，向省外高校毕业生推介郑州市情、推送就业服务，吸引全国各地青年人才了解郑州、逐梦郑州、扎根郑州。

郑州市建立“四位一体”创业扶持体系，给予自主创业高校毕业生资金支持，已发放创业补贴349.1万元、创业担保贷款5.65亿元，扶持自主创业898人，吸纳、带动就业7496人。鼓励企业吸纳离校未就业高校毕业生，给予企业一次性吸纳补贴和社保补贴，共发放企业吸纳就业补贴540人54万元，社保补贴1522人498.7万元。做好高学历人才生活补贴发放工作，今年已发放生活补贴5.08亿元，以“真金白银”充分支持高校毕业生来郑留郑就业创业。（记者 李娜）

(责编：曹淼、李源)

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