原标题：授信已近3000亿元 建设银行全面推进基础设施基金项目配套融资

自国务院常务会议确定政策性、开发性金融工具支持重大项目建设以来，建设银行以高度的责任感、使命感持续深入贯彻落实国务院决策，充分发挥服务基础设施领域的传统优势，周密部署、精心组织、督导一线，建立总分支多层营销对接机制，以基础设施基金白名单机制为抓手，加强内转价格优惠、审批绿色通道等资源保障，成立“提升基础设施领域经营质效工作小组”加速推进基础设施基金项目。建设银行全行上下同欲，高效协同，聚焦交通、水利、能源、市政等重点领域，两批基础设施基金授信总额达2816亿元，确保基金项目配套融资有效推进，彰显大行担当。

抢时助力高速，畅通交通“大动脉”。济广高速公路济南至菏泽段改扩建工程起自济广高速殷家林枢纽互通立交，止于济广高速与日兰高速交叉的王官屯枢纽互通立交，项目概算总投资186亿元，全线152.7公里，被纳入《“十四五”现代综合交通运输体系发展规划》、山东“十四五”规划和交通强省重大建设项目, 对加强济南市对外的辐射作用，增进济南市与菏泽市、河南省等地区的交流、加快沿线地区的经济发展具有重要意义。国开行为该项目提供基础设施基金，在获知该改扩建项目计划后，山东省分行快速响应，成为该项目银行贷款首家支用的商业银行，并加快组织贷款投放，8月26日，为项目发放配套融资9782万元，目前已向该项目累计投放3.41亿元，有力支持完善山东交通网络建设，加快提升城市互联互通水平。同时，在加快推进项目落地过程中，山东省分行持续完善联动工作机制，组建属地专属服务团队，探索建立基础设施项目分类分层工作机制，提高项目运作质效，打造基础设施贷款增长新引擎打下基础，力争在服务稳经济中实现自身高质量发展。

践行“两山理念”，聚焦数字物流港。安吉数字物流港新建工程由安吉交投开发建设有限公司负责建设及运营，旨在新建一个集多式联运、区域共配、共享云仓（车间）、跨境电商、商品展示、数字赋能为一体的智慧型现代物流园, 项目总投资25.3亿元，被列入2021年浙江省重大产业实施类项目，也是安吉县“十四五”规划基础设施建设的重点项目和创新试验窗口。建行作为全面支持新时代浙江(安吉)县域践行“两山理念”综合改革创新试验区的签约行，项目立项后第一时间量身定制企业综合融资服务方案，于8月15日投放贷款3亿元，这是建行提供的农业发展银行基础设施基金投放的第一笔配套贷款。该项目将有助于加强安吉在现代物流领域与长三角城市群的区域协作，助推安吉县深入参与长三角一体化发展。

“贷”动绿色金融，助力老旧管网改造。百色市城区老旧管道改造工程项目为对百色市老城区及龙景、迎龙片区老旧供水管网进行改造，将供水管网漏损率控制在12%以内，同时满足城市生产、生活用水需求。该项目是广西大力推进“五网”建设的重要项目之一，同时也是国家开发银行向百色市投放的首批基础设施基金项目。在获悉后国开行基础设施资金到位情况后，广西区分行快速反应、迅速决策，于8月18日高效落地项目配套融资2000万元，有效缓解项目资金压力，为项目的顺利推进提供有力的资金保障。截至8月末，广西区分行已累计向该项目投放贷款超6000万元。项目建成后，将进一步满足城市生产、生活用水需求，预计惠及约50万城镇居民，全面改善百色市城镇供水服务，保障城市供水安全稳定，加快推进实现节水型城市建设目标。

聚焦“双碳”目标，服务“光热+”一体融合。玉门“光热储能+光伏+风电”示范项目，规划总装机容量700MW，通过成立一体化公司统筹开发、建设、运营“风光热储一体化”示范项目。该项目是甘肃省首批“光热＋”示范项目之一。今年以来，甘肃省分行与项目母公司陕西新华水利水电投资有限公司密切对接，构建高效跨区域跨部门协同响应机制，开通信贷评审“绿色通道”，合理配置产品，实现首家商业银行对该项目的融资支持，同时也是甘肃省分行投放的首笔“光热＋”新能源发电领域贷款。项目的建设将有效推动甘肃省基地型一体化综合能源示范项目开发，提升当地组合电源电力品质，对于实现当地清洁能源的最大化利用，实现甘肃省光热储能、光伏、风电多能互补、深化电力体制改革，构建以新能源为主体的新型电力系统等具有重要意义。

(责编：曹淼、李源)

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