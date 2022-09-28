冯其予

本报北京9月27日讯（记者冯其予）在27日举行的国务院政策例行吹风会上，商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文表示，今年前8月，中国进出口规模达到27.3万亿元，同比增长10.1%。中国外贸再次展现了较强的韧性与活力。但也应看到，外贸发展环境日趋复杂，世界经济和全球贸易增速回落，我国外贸面临的不确定性在增加。进出口保持稳定增长压力在加大，有必要出台新一轮稳外贸政策，为外贸企业纾困、解难、助力。

据了解，商务部27日正式印发《支持外贸稳定发展若干政策措施》，主要从三个方面支持外贸稳定发展。一是增强外贸履约能力，进一步开拓国际市场。各地要强化防疫、用能、用工、物流等方面保障，确保外贸订单及时履约交付；要研究优化出口信用保险中长期险承保条件；把外经贸发展专项资金加快用到位。二是激发创新活力，助力稳外贸。要增设一批市场采购贸易方式试点、增设一批进口贸易促进创新示范区、增设一批跨境电子商务综合试验区；出台进一步支持跨境电商海外仓发展的政策措施；加快出台便利跨境电商出口退换货的税收政策。三是强化保障能力，促进贸易畅通。要提升港口集疏运和境内运输效率，确保进出口货物快转快运；持续清理口岸不合理收费；推介口岸提质增效经验做法；加强对外贸企业的通关便利化服务保障，实现到港货物快进快出等具体措施。

广交会是中国对外贸易和对外开放的重要平台，第132届广交会将于10月15日在线上开幕。《若干政策措施》提出，要扩大第132届广交会线上展参展企业范围，延长广交会线上展示时间。由于线上展没有空间限制，目前除原来的2.5万家参展企业之外，又有1万家企业要参与线上展。

同时，本届广交会在线展示、即时沟通、贸易配对、大会服务等功能的时间延长到5个月。“从今年的10月15日到明年的3月15日，线上展企业都可以享受广交会线上展相关服务。”王受文说。

(责编：杨曦、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经