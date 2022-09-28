胡麒牧

原标题：加快推进钢铁业低碳改造

当前，我国钢铁产业降碳工作有序推进。按照中钢协数据，截至7月底，全国共有251家钢铁企业约6.81亿吨粗钢产能已完成或正在实施超低排放改造。据不完全统计，国内钢铁企业超低排放改造累计投资额已超过1500亿元。

作为全球第二大经济体以及碳排放大国，我国降低实体产业碳排放，既是经济社会高质量发展的内在要求，也是提升产业国际竞争力，规避国际贸易“碳壁垒”的必由之路。从现状看，目前中国粗钢产量占到全球一半以上，由钢铁产业产生的碳排放占到全国碳排放总量的15%左右，钢铁产业是我国制造业31个门类中碳排放量最大的行业。从作用看，钢铁产业降碳的过程中可以衍生出对新能源运载工具、光伏的巨大需求，有利于通过需求拉动这些战略性产业的发展。因此，无论是从兑现“双碳”承诺的角度，还是从可持续发展的角度，推动钢铁产业降碳都具有重要意义。

尽管钢铁产业降碳工作取得了积极成效，但还面临一些挑战。首先，钢铁产业的绝对规模决定了其低碳改造的工程量大，十几亿吨钢铁产能的碳中和之路是人类历史上前所未有的。这一方面需要投入大量资源，另一方面，在不影响供应链稳定的情况下完成低碳改造，还需要产业链上下游统筹协调。其次，今年以来，受多重因素影响，下游市场需求减弱，叠加俄乌冲突等因素带来的能源成本上升，行业盈利情况难言乐观，短期内能够用来投入的资源受限。再者，还需进一步完善差别化管理政策，对实施超低排放改造的企业给予一定政策支持，避免出现劣币驱逐良币的情况。

钢铁行业和企业应立足当前，着眼长远，将低碳改造作为一个战略性举措推动下去。要有系统规划，统筹产业链上下游协同推进降碳。要向管理要效益，以数实融合为抓手，通过智能化改造实现节能降耗，提升能源效率。要调整产业结构，提高短流程炼钢比重，加强氢基低碳冶金技术的研发与产业化应用。

钢铁产业降碳对推动“双碳”进程具有重要意义，必须坚定信心，让企业、政府、科研机构在钢铁行业降碳中形成合力，统筹推进，让超低排放的钢铁产业对实现“双碳”目标形成有力支撑。

（作者系中钢经济研究院首席研究员）

(责编：杨曦、陈键)

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