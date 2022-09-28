陈文锋

原标题：精准施策培育专精特新

专精特新企业是推动高质量发展的生力军、引领中小企业创新发展的“领头雁”、提升我国经济韧性的强支撑。目前，我国已培育专精特新“小巨人”企业8997家、专精特新企业5万多家。2021年，专精特新“小巨人”企业营业收入总额超3.7万亿元，同比增长31.5%，且平均每户企业利润、研发强度等均高于规上企业平均水平。专精特新企业展现出强大的创新力、竞争力和抗风险能力。

当前，外部环境不稳定性不确定性明显增强，国内产业转型升级任务艰巨。无论是保障产业链供应链安全稳定，还是实现制造业高质量发展，都需要进一步引导企业聚焦主业、强化创新，激发涌现更多专精特新中小企业。

培育专精特新中小企业是一项需要长期坚持、持续推进的战略任务，既离不开“闯创干”的企业家精神、工匠精神，也离不开强有力的政策托举。这是因为，不少中小企业在产业链关键环节和领域掌握“独门绝技”，但这类企业的自主创新能力、供应链掌控能力、资源要素获取能力以及抗风险能力等相对较弱。要把握好“专、精、特、新”关键词，构建支持中小企业走好专精特新道路的长效机制。

要开展专项行动。应根据《“十四五”促进中小企业发展规划》等，实施专精特新企业培育工程。制定企业培育计划表，健全完善“专精特新”发现、培育、认定、扶持、监测工作体系；规划企业成长路线图，优化企业梯级培育机制；开展多种形式的政策宣传解读，让发展专精特新中小企业成为共识。

要强调精准施策。应瞄准制约中小企业发展的堵点、痛点，优化政策供给。在融资方面，支持链主企业发展供应链金融，为上下游企业提供金融服务；搭建权威、专业的知识产权价值评估体系；以多层次资本市场为纽带，进一步畅通资本、科技循环。在数字化转型方面，分行业推广关键工序数字化改造方案，打造一批制造业数字化转型标杆企业，培育一批数字化应用场景。

要提供特色服务。应创新服务方式，构建满足中小企业发展需求、多元主体共同参与的高效服务体系。一是搭建创新成果对接平台、大中小企业融通创新平台等，为中小企业集聚服务资源。二是针对企业成长的技术革新期、市场扩展期和成熟期，分别采取精准服务措施，助力企业跨越成果转化的“死亡之谷”和经营瓶颈期。三是组织行业协会、商会等梳理企业需求，提供管理咨询、产品推广、人才培训等专业服务。

要构建创新生态。应厚植中小企业创新土壤，整合中小企业所需创新资源。打造链式创新共同体，支持链主企业以联合技术开发、资本投资、创业孵化等方式，支持上下游企业进行订单式研发、投放式创新，形成以链主企业为核心的科技创新体集群；扩大开放创新“朋友圈”，构建基于互联网的共享制造平台、协同创新平台，以技术需求、数据为纽带吸引全球高端创新资源在平台上聚集，实现中小企业与其他企业的创新协同、制造协同与资源共享。

(责编：杨曦、陈键)

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