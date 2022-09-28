原标题：中再集团与国民养老保险签署合作协议

9月27日，中再集团与国民养老保险股份有限公司(以下简称“国民养老保险”)在京举行战略合作签约仪式。中再集团党委书记和春雷、国民养老保险董事长叶海生出席并见证签约仪式，中再集团副总裁庄乾志与国民养老保险总经理黄涛代表双方签字。

和春雷介绍了中再集团“稳中求进、价值提升”的工作总基调以及集团发展历程、股东背景、市场地位和经营情况。他指出，中再集团将充分发挥自身在数据分析、产品研发、产融结合、资产管理等方面的优势，赋能双方战略合作，同时，通过建立联系机制，紧密沟通，助力双方在金融服务养老保障领域取得更大突破。

叶海生充分肯定了双方建立战略合作伙伴关系的重要意义。他指出，国民养老保险期待与中再保险集团一道，心怀大局、同心同向、共享共进，共同研究落实积极应对人口老龄化、健全多层次社会保障体系的国家战略，全力推动落实第三支柱个人养老金、商业养老金等国家政策，努力探索个人养老金融发展的新模式，在服务社会经济发展的美好事业中砥砺前行。

未来双方将以产品服务创新、资管投研合作为抓手，在养老保障、健康服务、产业融合、投融资合作、保险经纪、数据共享等方面开展深度合作，在服务多层次、多支柱医疗保障体系建设中展现更大作为。

中再集团总裁助理雷建明、中再寿险总经理田美攀、中再资产总经理李巍、华泰保险经纪董事长刘元章及集团公司相关部门负责人，国民养老保险副总经理吴双成、拟任副总经理陈力平、总精算师曹勇及相关部门负责人出席签约仪式。

(责编：董童、李源)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经