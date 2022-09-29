新华社郑州9月28日电（记者翟濯）金秋时节的中原大地，一辆“复兴号”高速动车组列车正疾驰在济郑高铁濮郑段上。在郑州工作的濮阳市民张先生，不到一个小时便从郑州回到了濮阳。“坐高铁上下班，省时省心。”

不久前，济郑高铁濮郑段正式开通，郑州东到濮阳东最快52分钟就可到达。这不仅填补了豫东北地区高铁空白的历史，还意味着河南所有省辖地市实现了“市市通高铁”。

美丽的中原大地上，如今一幅巨大的“米”字形高铁网的壮美画卷令人惊叹。

从2010年2月郑西高铁正式投用，到2022年6月济郑高铁濮郑段建成通车，这个“米”字形高铁网，不仅承载着无数中原人民对美好生活的期待，也正助力中原经济实现高速腾飞。

电子信息、汽车、装备制造、新兴材料是中部城市郑州的支柱产业，同时也是西部直辖市重庆的重点产业。随着河南“米”字形高铁网郑渝高铁全线贯通，两座长江与黄河边上的城市实现了更广泛的要素流动，相关产业供应链协作更加密切，物流运输的时空成本大大降低。

“2008年，我们从河南发一车货到重庆，需要三五天甚至一周，现在只需要一两天。”重庆市豫商联合会常务副会长周伟杰告诉记者，自己一直做市政设施新材料产销，郑渝高铁的开通，进一步拓展了产品辐射力，给企业发展带来更多机遇。

目前，作为“米”字形高铁网中心的郑州，已形成辐射河南省17个省辖市的1小时经济圈、高效连接周边省会城市的2小时经济圈、通达全国主要大中城市的8小时经济圈。高铁助力下，郑州年生产总值突破万亿元，郑洛新国家自主创新示范区、中国（郑州）跨境电子商务综合实验区、中国（河南）自由贸易试验区等一批国家平台陆续落地。

不只是郑州，在高铁的带动下，以郑州为中心的中原城市群经济活力日趋彰显。“米”字形高铁网郑阜高铁开通一年后，许多在外打拼的周口商人乘高铁回家创业。2020年，周口举办首届周商大会，签约项目31个，总投资达429.7亿元。

许昌鄢陵是长江以北规模最大的花卉苗木生产销售集散地，鄢陵站所在的姚家村，是花卉苗木种植的明星村。得益于京广、郑渝和郑阜高铁的开通，姚明辉的生意近两年越做越红火。

“我在杭州经营一家园林绿化公司，从南方引进名贵树种到鄢陵移植，经常两地奔波。现在高铁通到了家门口，将鄢陵与杭州间的通行时间缩短到6小时以内，给我的生意帮了大忙。”姚明辉说，近几年，他的公司年交易额都在百万元以上。

随着省内高铁网不断完善，河南高铁运营里程已超过2000公里。高铁网覆盖了河南大部分产业集聚区，大大提升了它们承接产业转移的能力。近年来，河南形成了2个万亿级、5个3000亿级和12个千亿级产业集群。

高铁成网，也在一定程度上改变了河南物流格局。以前，京广、陇海等铁路干线运能相对紧张，货物列车在旅客列车间“见缝插针”开行。而在2012年到2021年之间，中国铁路郑州局集团有限公司货物发送量增长了510.9万吨。这些增量中，蕴含着高铁开通为既有线路腾出的货运能力。

“党的十八大以来，河南逐步建成‘米’字形高铁网，与京津冀、长三角、粤港澳大湾区、成渝地区双城经济圈实现了高铁直连，为东部地区产业转移、西部地区资源输出、南北经贸交流合作提供了战略枢纽和通道。”中原经济发展研究院院长、河南大学教授耿明斋说。

(责编：王震、陈键)

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