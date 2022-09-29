新华社北京9月28日电（记者叶昊鸣）扩大交通投资是保民生、促发展的重要举措，也是促投资、稳增长的有效抓手。针对今年以来交通基础设施建设领域一系列促投资、稳增长的重要举措以及由此带来的成效，交通运输部28日举行新闻发布会进行解读。

公路建设充分发挥牵引作用

“截至8月底，今年全国新开工高速公路和普通国省干线公路项目超过240个，总里程约7400公里，项目总投资约5000亿元；年内已建成的高速公路和普通国省干线公路项目超过270个，总里程约8100公里。”交通运输部公路局副局长周荣峰说。

今年以来，落实党中央、国务院关于扩大有效投资的决策部署，坚持适度超前原则，交通运输部大力推进公路运输重点项目建设——

新疆依吞布拉克至若羌高速公路建成通车，全长约300公里，成为进出疆的第三条高速公路大通道；

G60沪昆高速浙江金华至浙赣界段完成扩容改造，进一步畅通长三角区域的经济“大动脉”；

深中通道海中沉管隧道的32个管节，已累计完成30节的沉放对接，不断加快推进工程项目……

全国公路建设保持良好态势，公路重大工程建设进展顺利，充分发挥牵引作用。

“1至8月，全国公路建设完成投资17682亿元，同比增长9.5%，促投资、稳增长的作用进一步凸显。”周荣峰说。

水运建设积极扩大有效投资

运量大、成本低、能耗少、污染小。相较于公路运输来说，近些年来，具有这些比较优势的水运逐渐成为服务构建新发展格局的重要通道和关键节点，一系列水运重大工程建设为经济社会发展提供了坚实保障——

水运通道项目加快建设，长江上游朝天门至涪陵河段航道整治工程建设加快推进，涪陵至丰都河段航道整治工程于今年9月28日开工；

沿海港口码头项目陆续开工，上海国际航运中心洋山深水港区小洋山北作业区集装箱码头工程初步设计已通过专家评审，项目计划于10月底开工建设；

水运新型基础设施项目加快实施，今年以来已建成苏州港太仓港区四期等4座自动化集装箱码头，广州港南沙四期、宁波舟山港梅山二期等多座自动化集装箱码头项目正在有序推进……

“今年以来，交通运输部着力扩大水运基础设施投资，以国家‘十四五’规划102项重大项目和水运‘十四五’规划重大项目为牵引，水运建设领域形成了‘开工一批、在建一批、建成一批、储备一批’的良好态势。”交通运输部水运局副局长郭青松说。

数据显示，1至8月，全国水运建设完成投资997亿元，同比增长8.6%。其中，6月份水运建设完成投资176亿元，同比增长20.2%，7月份水运建设投资同比增长21.8%。

“保持了良好的增长势头，为扩大有效投资、增加就业岗位、稳定经济大盘发挥了积极的作用。”郭青松说。

多措并举促投资、稳增长

数据显示，今年1至8月，交通固定资产投资达2.34万亿元，同比增长6.6%。除公路建设和水运建设外，铁路建设完成投资4028亿元；民航建设完成投资671亿元。

“统筹推进‘十四五’102项国家重大工程涉及交通项目建设，有序实施国家高速公路大通道联通工程等11项工程包和加快建设交通强国第一批16个重大项目，积极服务国家重大战略实施。”发布会上，交通运输部新闻发言人舒驰表示，今年以来，交通重大项目建设顺利推进，一批航道和码头项目相继建成，有效发挥了重要牵引作用。

加快车购税资金预算拨付和执行进度，及时下达车购税资金3400多亿元；用好基础设施领域不动产投资信托基金、政府和社会资本合作等方式，吸引社会资本参与交通运输发展；协调银行金融机构加大信贷支持力度……与此同时，交通运输领域也为促投资、稳增长推出一系列举措。

针对未来如何进一步扩大交通有效投资，舒驰表示，将持续推动政策落地见效，及时疏通堵点难点，在用足用好已出台政策基础上，不断谋划完善政策工具箱；用好地方政府专项债券资金和政策性开发性金融工具，发挥国家有效投资重要项目协调机制作用，争取更多要素保障；强化项目前期工作质量和深度，以联网补网强链为重点，不断完善“6轴、7廊、8通道”国家综合立体交通网主骨架。

(责编：王震、陈键)

关注公众号：人民网财经 关注公众号：人民网财经