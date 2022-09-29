新华社北京9月28日电（记者申铖）记者28日从财政部了解到，为支持高新技术企业创新发展，促进企业设备更新和技术升级，财政部、国家税务总局、科技部日前联合发布公告，加大支持科技创新税前扣除力度。

根据公告，高新技术企业在2022年10月1日至2022年12月31日期间新购置的设备、器具，允许当年一次性全额在计算应纳税所得额时扣除，并允许在税前实行100%加计扣除。现行适用研发费用税前加计扣除比例75%的企业，在2022年10月1日至2022年12月31日期间，税前加计扣除比例提高至100%。

(责编：王震、陈键)

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