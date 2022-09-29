据新华社北京9月28日电（记者叶昊鸣）记者28日从交通运输部获悉，今年1至8月，全社会货运量较2019年同期增长11.7%，其中，铁路货物发送量、公路货运量、水路货运量、邮政快递业务量较2019年同期分别增长18.1%、11.2%、10.1%和83.5%。

在当日举行的交通运输部例行新闻发布会上，交通运输部新闻发言人舒驰表示，目前，全国交通网络总体畅通，主要物流指标稳中向好。重点枢纽全面复工达产，9月8日，上海港集装箱日吞吐量首次突破16万标准箱，浦东机场、白云机场等货邮吞吐量较5月初增长82.7%和38.1%。

“同时也要看到，近期全国局部聚集性疫情多点散发，一些地区货车通行过度管控问题有抬头迹象。”舒驰表示，针对这一情况，交通运输部将指导各地进一步规范关停关闭交通物流基础设施的程序和要求，坚决杜绝擅自关闭关停问题，同时加强跟踪调度和督办转办，一事一协调解决物流不通不畅问题，坚决防止过度通行管控问题反弹。

在加强重点物资运输保障方面，舒驰说，将聚焦外贸物资、电煤运输、粮食生产等方面，持续加强供需对接和运输组织调度，保障重点物资运输车辆、船舶顺畅通行；将加强对重点涉疫地区的跟踪调度，强化区域联动和政策协同，全力保障涉疫地区医疗防控物资、民生物资、重要生产物资等运输需求。

为防范疫情通过交通物流渠道传播扩散，舒驰介绍，将督促指导交通物流企业以及公路服务区、港口码头、铁路车站、航空机场等经营单位按照最新版的防疫指南要求，从严从实从紧从细落实各项疫情防控要求，严格执行验码测温、消毒消杀、佩戴口罩、核酸检测、疫苗接种、健康监测等措施。

(责编：王震、陈键)

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