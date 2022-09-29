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陕西：科技赋能让“百果争鲜”

2022年09月29日09:03 | 来源：新华社
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　　新华社西安9月28日电（记者陈钢、陈晨、张斌）秋日的果乡陕西省白水县，丰收不只有一种色彩。林皋镇北马村的果园里，各色苹果挂满枝头，红彤彤、金灿灿、绿油油。

　　“红苹果是‘瑞阳’和‘瑞香红’，黄的是‘瑞雪’。这都是‘苹果教授’赵政阳培育的品种，也是咱致富的‘金蛋蛋’。”面对果实累累，果农林秋芳笑逐颜开。

　　林秋芳从2015年开始，在专家指导下种植“三瑞”系列新品种，收入节节升高。“比起传统品种，‘三瑞’苹果产量高、易管理、色泽好，口感酸甜适中。我按礼盒卖，单个苹果最高能卖到20元，一亩地可以净赚6万多元。”她说，“农业科技让小苹果‘身价倍增’。”

　　在白水县，走进西北农林科技大学教授赵政阳工作的白水苹果试验站，杂交育种圃中的上万株杂种实生苗整齐排列，大小、形状、色泽不一的苹果杂交后代琳琅满目。已在白水县推广种植5万亩的“三瑞”系列品种，就是赵政阳团队在这里“十余年磨一剑”、历经无数次失败后培育的成果。

　　2019年至今，“三瑞”系列品种，目前已在陕西、甘肃、宁夏、山西等十余个省区推广种植约30万亩。白水县县长李扩说，新品种每亩收入可达2万至3万元，品种更新对带动果农增收立竿见影。

　　这些日子，在陕西洛川县，近万亩“秦脆”苹果进入丰收季。石头镇背古村果农崔卫东说，两年前，他从西北农林科技大学延安洛川苹果试验示范站参观后，决定改种西北农林科技大学马锋旺教授培育的“秦脆”新品种，如今已开始挂果。

　　“‘秦脆’含糖量高，颜值也更高。我家7亩8分果园，今年预计收入15万元。等过两年到了盛果期，亩收入能达到传统品种的两倍多。”崔卫东说。

　　陕西苹果种植面积近千万亩，依靠科技赋能，小苹果正变得越来越时尚多姿。截至目前，陕西栽培苹果品种近百个，千亩以上规模的品种约50个，囊括早、中、晚熟品种和红、黄、绿多个色系，自主培育的“瑞阳”“瑞雪”“秦脆”“秦蜜”等新品种在各地推广，让越来越多果农收获了农业科技红利。

　　陕西省果业中心主任赵广柱说，陕西苹果“百果争鲜”，扮靓了果乡风景，身价越来越高，也让消费者更有口福。

(责编：王震、陈键)
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