科技日报讯 （记者刘垠）9月27日，第十届金砖国家科技创新部长级会议在中国北京以线上方式举行，会议的主题是“推动开放、包容、共享的科技创新”。

中国科技部部长王志刚、南非高等教育与科学创新部部长布莱德·恩齐曼迪、巴西科技创新部部长保罗·阿尔维姆、俄罗斯科学与高等教育部副部长娜塔莉·鲍切诺娃、印度科技与地球科学部部长吉坦德拉·辛格出席了本次会议，会议由中国科技部副部长李萌主持。

会议通过视频回顾了金砖国家科技创新合作成果，就金砖国家科技创新政策和实践开展深入交流，听取了金砖国家科技创新合作各工作组汇报全年开展工作情况和金砖国家科技创新框架计划进展。

王志刚在发言中指出，中国国家主席习近平在今年6月举办的金砖国家领导人第14次会晤上指出，我们要推动完善全球科技治理，让科技成果为更多人所及所享。金砖国家科技创新合作机制建立8年以来，结出累累硕果，为金砖国家领导人一年一度的会晤贡献了丰富的成果。五国应继续秉承共商、共建、共享的理念，加强互利共赢合作，让更多创新成果惠及金砖国家发展、增进人民福祉，打造金砖国家合作机制的样板和典范。

五国部长分享了各自国家的科技创新政策和实践，对2022年金砖国家科技创新合作取得的进展和中国作为主席国的贡献表示赞赏。会议通过了《第十届金砖国家科技创新部长级会议宣言》和《工作计划（2022—2023年）》等成果文件。

(责编：王震、陈键)

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