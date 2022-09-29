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农业银行与中国节能集团签署战略合作协议

2022年09月29日09:41 | 来源：金融时报-中国金融新闻网
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原标题：农业银行与中国节能集团签署战略合作协议

　　9月27日，中国农业银行和中国节能集团以“推动节能环保、助力绿色低碳”为主题举行全面战略合作协议签约仪式。

　　签约仪式上，中国农业银行党委书记、董事长谷澍介绍了农业银行的发展历程，机构布局贯通城乡、覆盖全域的经营特点，以及“‘三农’县域、绿色金融、数字经营”三大发展战略。谷澍表示，农业银行与中国节能集团在服务绿色发展、落实“双碳”战略方面使命相同、目标一致。希望以本次战略合作协议的签署为契机，进一步深化合作，共同服务好经济高质量发展。

　　中国节能集团党委书记、董事长宋鑫对农业银行一直以来的支持和帮助表示感谢，并介绍了中国节能集团“3+3+1”的产业布局。宋鑫表示，中国节能集团是唯一一家以节能环保为主业的中央企业，在节能减排、生态环保领域具有完整的产业链，行业特色鲜明、综合优势显著。希望双方在巩固原有良好合作的基础上，在生态修复治理、气候投融资、低碳咨询顾问等领域不断创新合作模式，实现互利共赢。

(责编：曹淼、李源)
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