原标题：圣象9亿平米揭幕多项应用跨界科技的新品类、新产品联合发布

9月27日，圣象以“元年”为题，举办了2023年度发布会。在发布会上，圣象表示以产业科技链接消费价值，以供给创造全新需求。科技将为家居企业焕发新的升值空间，科技的运用将使家居行业更多的不可能变为可能，从而解决消费痛点，激发消费可能。

发布会上，圣象首发了冻颜2.0科技，一项可以使地板表面历久弥新的纳米工艺科技。这项科技是圣象与日本DNP联合开发，其最大的特征就是强耐候性，即时在强紫外线、温差、环境湿度异常变化的条件下，产品表面色泽、光洁度都不会老化、氧化。此外，新一代冻颜科技还具备强疏水性、不沾污、易清洁的效果，配合多种表面纹理及油漆涂饰效果，冻颜科技使实木复合类地板的表现力和表面耐久性，达到了新的水平。

在发布会上，针对家居木制品，圣象提出三个维度的健康标准方向，即至高甲醛释放限量标准、重金属及TVOC有害物质限量标准、抗菌防霉自清洁主动健康标准。圣象通过木质素、MDI胶精准制备工艺，通过无醛芯产品认证，从而使产品通过中国环境标志认证、国家孕婴网推荐产品认定，产品健康环保指标实测值远优于各项认证限定值水平。

在抗菌效果的广谱性、安全性、长效性方面，较上一代产品均有较大突破，这得益于更加微小的纳米级光触媒粒子科技和液体喷涂耐磨层科技的综合跨界运用。

继1毫米最薄地暖推出之后，圣象将绿色节能科技更进一步，推出与之配套的石墨烯热能指向科技，并将其运用在M107保温蓄热地垫上。对比实验表明，石墨烯可以迅速将热能快速均匀辐射到地板表面，形成稳定的热场效应。同时，蜂窝状独立气密单元保温层，又可以保证热能不向外界和地表以下散发。对比实验表明，较同类保温层产品表辐射温度提升3至5摄氏度，隔热性能提升20%-25%。

在发布会上，一个“家的算法”发布环节吸引了在场观众和媒体的关注，这是圣象社区数字平台推出的为客户提供空间规划、房型适配、风格适配、预算规划、方案精算的数字平台。别开生面的数字小象用户代表向圣象社区数字设计师一项一项的发问，得到了圣象社区系统性的数字方案回应，整个过程顺畅风趣，逻辑严谨，算法精致。

圣象集团董事长陈建军在发布会上表示：“我们将通过设计与科技的综合运用彻底摆脱以材料定义品牌的流量和价值逻辑，真正步入用户思维，解决用户痛点，激发用户需求，创生用户消费升级，延伸多领域用户需求场景的全新维度。”（王峰）

(责编：曹淼、李源)

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