原标题：中国平安保险、金融、医疗健康"三下乡"聚焦广西百色

近日，为积极响应党中央全面推进乡村振兴的号召，中国平安保险、金融、医疗健康"三下乡"行动聚焦广西壮族自治区百色市。百色市委书记黄汝生、常务副市长孙睿君、常委蓝树东、田东县委书记欧阳可爽等领导，中国平安集团总经理、联席CEO、平安银行董事长谢永林一行出席相关活动。

饮右江清澈之水，助产业振兴之力。位于西南边境的红色之城百色，是中国平安"三下乡"项目的重点城市。谢永林一行走进中国平安－国家芒果种质资源圃（田东）福兰共建基地，与当地果农开展茶话会；出席"传承红色精神 赋能乡村振兴"签约活动，推动与百色市政府深化"乡村振兴"战略合作。

中国平安"三下乡"项目是中国平安继"三村工程"后探索助力乡村振兴的新模式、再升级，即以党建共建点为引领，发挥中国平安"综合金融+医疗健康"优势，以"保险下乡、金融下乡、医疗健康下乡"为抓手，聚焦发展优势农业产业、建设和谐美丽乡村两条主线，实现农业稳产增产、农民稳步增收、农村稳定安宁。

截至2022年6月底，中国平安累计投放扶贫与乡村振兴资金497亿元。凭借在乡村振兴等领域的贡献，中国平安三次获民政部颁发的"中华慈善奖"。

专业创造价值，打造"芒果顶流"

百色是中国芒果之乡，在乡村振兴的路上，芒果扮演了不可替代的角色。"如何种出好芒果，卖出好价钱"成为当地农户的一道"致富必答题"，各方也一直为此寻找着最优解。

当天，黄汝生与谢永林一行走进百色芒果园，在中国平安－国家芒果种质资源圃（田东）福兰共建基地的小院子里，与当地果农现场展开茶话会。"以前种芒果怕不好卖，现在种芒果怕不够卖！"芒果基地负责人李英华对中国平安的一整套方案连连称赞。他表示："植保无人机和害虫识别系统，提高了种植和管理效率；种出的芒果同时又搭上‘平安好芒’品牌，并通过上线平安云农场、直播带货等方式，销路一下子就打开了。"

谢永林对百色芒果记忆深刻，并笑称这是"芒果中的顶流"。他告诉果农："平安一直在用金融的专业方法做乡村振兴。"秉持着因地制宜、务求实效的乡村振兴服务路径，中国平安聚焦芒果产业，提供集种植、品牌、销售、融资于一体的全产业链帮扶。平安还在芒果产业落地乡村振兴智慧物联设备，并将其进一步与平安的星云物联网对接，实时获取传感器的监测数据，以大数据支持芒果科学种植和病虫防治，构建"上有卫星、下有物联网、中间有数字村"的智慧农业共建平台。

基地负责人所提及的"一整套方案"，正是中国平安持续探索的金融"421"模式：通过"融资、融智、品牌、科技"四大赋能，推动"综合金融和三农场景"二者有机结合，最终打造一个政府领导下，集"企、农、银、保、研"于一体的产业振兴共建平台。

中国平安对基地的帮扶措施落地以来，累计帮助销售芒果及芒果干制品1057万元，在金融和科技的持续助力下，百色老区果农对幸福生活的期待值，如不断攀升的销售数字一样，越来越高。

保险、金融、医疗健康三下乡

在"传承红色精神 赋能乡村振兴"为主题的签约活动现场，平安银行南宁分行与百色市政府签署战略合作协议，期待进一步加强优势互补、合力打造乡村振兴服务联合体，共同促进百色乡村振兴。

作为全国性股份制商业银行乡村振兴借记卡，平安银行乡村振兴卡在活动现场迎来发卡超10万张的里程碑。谢永林现场为村民发放纪念卡，为更多百色乡亲送去中国平安的金融服务与美好生活守护。中国平安还发布了 "平安惠农贷"产品，围绕涉农核心企业上下游或地方特色产业定制场景，提供专项优惠利率，通过"平安惠农贷"为更多乡村企业家和村民送去"及时雨"，汇聚金融活水，惠泽三农经济。

保险下乡，产业振兴再升级。平安产险成立特色产业风险研究实验室，开发更多地方特色农业保险产品，不断拓宽业务边界。平安产险进一步深化信用保险、保证保险、价格指数保险等在乡村产业的创新应用，为产业发展提供一体化经营支持；提供特色产业金融补贴，帮助致富带头人降低融资成本。

金融下乡，激发乡村致富新动能。平安银行在国家乡村振兴局的指导下，举办创业致富带头人培训班，并开展“1+11（1个月集中培训+11个月跟踪辅导）”的创业孵化，持续跟踪培训成果，在全国累计培育8万余人。

医疗健康下乡，牢筑乡村振兴"健康线"。平安健康凭借领先的医疗技术及互联网医疗平台，依托2000多名专业的自营医生及医院合作网络，以"数字医疗下乡、智慧健康上门"赋能基层医疗、补足服务短板。

振兴乡村教育，赋能乡村振兴

教育在乡村振兴中发挥着基础性、先导性作用。在签约活动中，中国平安宣布正式启动百色平安智慧小学长期支教行动，现场给志愿者代表授旗、捐赠科学素养公益包。这套科技包是平安"AI不孤读－科技素养提升计划"的重要成果，由教育部专家组、教育名师精心设计，该计划已落地一千多所小学、受益学生超三十万。

谢永林一行先后前往中国工农红军军部旧址（粤东会馆）、百色起义纪念碑和百色起义纪念馆瞻仰，并参观学习黄文秀先进事迹纪念馆。黄文秀把扶贫路当"长征路"的精神感染着无数人，在活动期间，中国平安向百色市教育基金会捐资创办"平安文秀班"，希望更多孩子有机会走出大山、做"黄文秀式"的好学生，立志成为"黄文秀式"的优秀人才，回报故土，建设家乡。

截至2022年9月，中国平安在百色地区挂牌55所平安智慧小学，涉及学生人数超2.8万人，为平安智慧小学捐赠录播设备价值总计275万。近年来，平安人寿持续在百色地区平安智慧小学开展支教活动，累计招募志愿者100人，服务30所平安智慧小学，惠及学生人数超1万人。截至2022年6月，中国平安升级贫困地区乡村小学1054所（包括援建的希望小学114所）。在这些学校中，平安持续开展线下支教、远程网课、夏令营、奖学金奖教金以及基础设施建设维护支持等系统工程。

中国平安将秉承服务社会、回馈国家的初心，聚焦提升金融服务实体经济质效，不断探索推出高质量的保险、金融、医疗健康产品与服务，继续为乡村振兴贡献力量。

(责编：曹淼、李源)

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