原标题：牵手湖北地标优品洪湖莲藕，钱大妈用心选好物助力乡村振兴

“水乡岸边赏风景，洪湖莲藕话振兴。”9月29日，钱大妈与华贵洪湖莲藕心选好物战略合作启动大会暨签约揭牌仪式在湖北省洪湖市举行。钱大妈将与湖北华贵食品有限公司深化合作，共同打造“钱大妈莲藕标准种植示范基地”，并利用钱大妈的全渠道优势，将洪湖莲藕打造成一款全国性的心选好物，促进产业全链条升级，助力农民增收，推动乡村振兴的发展。

洪湖市人民政府副市长尹恒等政府领导，钱大妈集团总经理冯卫华、华贵集团董事长赵道华等企业代表，湖北省莲藕产业发展协会会长赵梦颖、洪湖市水生蔬菜产业研究会秘书长曾祥明等协会领导，共同出席了本次活动。

洪湖莲藕是湖北省的“王牌”农产品之一。近年来洪湖市政府充分利用得天独厚的优势资源，强力发展莲藕产业，推动产业转型升级，实现从“卖资源”到“卖品牌”转变。这与钱大妈助力农产品品牌化发展、推动心选好物战略不谋而合。

对此，洪湖市人民政府副市长尹恒高度赞扬，他表示：“钱大妈与华贵在洪湖共建莲藕基地、共同发布洪湖粉藕产销标准、开启产销联动，是一次强强联手的优势互补。此次战略合作的全面启动必将对洪湖莲藕产业的发展产生重大而深远的影响，一定能够推动洪湖莲藕产业高质量发展，一定能够擎画出‘乡村振兴’的美丽画卷。”

洪湖莲藕进入钱大妈门店之后，深受广大消费者的喜爱，这也给钱大妈的心选好物战略打下了坚实的基础。钱大妈集团总经理冯卫华说：“钱大妈将通过心选好物战略，在洪湖市、湖北省，甚至全国范围内优选更多国家地标农产品，打造出一种可复制的产销一体化闭环，促进全链条升级，提高中国现代农业的影响力和竞争力，加快实施乡村振兴，为我国农业高质量发展助力。”

湖北华贵食品有限公司是洪湖市的龙头企业，与钱大妈结下了深厚的友谊。华贵集团董事长赵道华表示：“华贵洪湖莲藕‘地标优品’与钱大妈‘心选好物’将充分利用优势互补、强强联合，共同打造市场流通的粉藕产销标准，为洪湖莲藕的高质量发展提供标准指引，为广大消费者提供更优质的食材，为广大藕农增收致富提供更宽阔的渠道。”

农产品属于非标产品，要推动农产品的品牌化发展，推动标准化成为当务之急。钱大妈联手华贵食品，与湖北省莲藕产业发展协会共同探讨、研究，正式发布了“钱大妈地标优品洪湖莲藕粉藕标准”，希望能够从规范洪湖莲藕的种植、采收、加工等一系列环节的标准化，推动洪湖莲藕的品牌化发展。

随着战略合作协议的签署和种植基地的揭牌，钱大妈和华贵食品正式携手，双方将深化合作，共同打造“钱大妈莲藕标准种植示范基地”，合力搭建科学高效的全产业链条，完善洪湖莲藕粉藕标准机制，将洪湖莲藕打造成一款全国性的心选好物，充分利用钱大妈全国门店、电商渠道、菜吧等全渠道优势，搭建起桥梁将消费端、种植端、加工端连接起来，匹配更丰富的消费场景，让更多消费者受益的同时，也让农民实现增收。

自创立以来，钱大妈专注于做好“家门口的菜市场”，并利用“最后一公里”的社区地理位置优势，积极彰显企业社会责任与使命担当，深刻洞察消费者真正的需求，从新鲜角度全面颠覆传统农产品的流通与销售模式，带动整个农产品“产、供、销”一体化发展，让脱贫地区的优质农产品更好地走出去，送至市民餐桌。

未来，不仅是被称为“鱼米之乡”的湖北省，物产丰富的全国更是钱大妈发力的目标。钱大妈会持续探寻更多区域地理标志优质产品，与更多农业龙头企业强强联合，形成战略联盟，从种子到种植、采收、运输、质检等各个环节严格把关，保障农产品的数量和高品质，不断扩大钱大妈心选好物的版图，满足市场需求的同时带动农民增收致富，助力乡村振兴的蓬勃发展。

(责编：曹淼、李源)

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