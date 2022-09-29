原标题：推动燃油车节能降碳，能链与北京绿色交易所等共同起草团体标准

9月28日，由山东能链控股有限公司、北京绿色交易所有限公司、中国标准化研究院资源环境研究分院、中国质量认证中心、中华环保联合会绿色循环普惠专委会、中汽数据有限公司、中检能链等单位共同起草的《数字化加油方式碳减排量评估技术规范燃油汽车》团体标准（以下简称《标准》）正式通过评审，并由中关村现代能源环境服务产业联盟归口发布。《标准》通过研究数字化加油方式的碳减排行为，制定减排量计算标准化数学模型，填补了我国尚无公开适用的数字化加油方式碳减排核算体系的空白。同时，《标准》也将积极推动碳普惠，鼓励更多车主参与到碳减排行动中。

交通运输是我国主要温室气体排放源之一，据测算，交通运输行业年温室气体量占我国年温室气体排放总量的12%，其中公路运输碳排放占交通运输行业排放总量的80%以上。数据显示，我国汽车行业全生命周期碳排放总量达到12亿吨，其中乘用车约占58%，汽油乘用车和柴油乘用车碳排放主要来自燃料周期，占比均高达77%。

因此，推动燃油汽车节能降碳，是助力“双碳”目标的重要战场。在这个过程中，数字化技术将发挥积极作用。通过云计算、物联网、大数据等信息技术，越来越多的加油站实现了智能零售管理及数字化App便捷支付（包括但不限于：人脸识别支付、二维码扫码支付和ETC支付等方式），从而提高油站经营效率，降低车辆在加油等待过程中的碳排放。

同时，越来越多车主使用团油等数字化加油软件，既可以根据距离、价格偏好自主选择较有优势的加油站，享受优惠，还能通过“一键开票”代替下车开具纸质发票等费时费力的传统线下加油环节，从而减少自身及后方排队车辆的等待时间，减少因怠速行驶燃烧化石燃料产生的碳排放。

为发掘燃油汽车碳减排潜力，《标准》规定了数字化加油方式的碳减排量计算方法和监测方法，并制定减排量计算标准化数学模型。通过研究数字化加油方式的减排行为，进行绿色绩效量化，在秉承相关性、完整性、一致性、准确性原则的基础上，通过文献调研、问卷调研等方式收集有代表性的数据，使真实值在统计值附近10%区间内的可能性达到了95%。

《标准》仅涉及二氧化碳一类温室气体，不考虑其他种类的温室气体。经核算得出，通过团油等线上App加油，可平均减少后车等待时间2分钟，每辆车每次通过线上App加油平均可减少碳排放约7.6g。未来，随着线上加油软件的推广与数据收集、减排核算体系的优化，《标准》还将进一步推动燃油汽车应用场景的节能减排。

目前，国内低碳发展工作总体上采取“自上而下”的模式开展，即政府不断出台各种政策以引导重点行业、企业开展节能减排工作，长期推动产业结构调整。该模式虽在宏观上“抓大放小”，但“大”成就必须通过“小”场景来落实。《标准》的制定正是从加油方式转换这个“小”场景入手，作为数字化加油领域首个碳减排团标，未来更多企业可以采用此标准进行数字化加油领域的量化计算，更好地推进碳减排工作，并助力个人用户的碳普惠行为，同时还可以指导第三方评估机构开展相关评估工作，全方位推进国内交通领域碳减排进程。

(责编：曹淼、李源)

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