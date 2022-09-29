9月29日，我国北方首条跨海沉管隧道——大连湾海底隧道全线贯通。

这条隧道位于大连以东的大连湾海域，北起大连钻石湾地区，南至大连东港商务区，全长5.1千米，建设标准为双向六车道的城市快速路，设计时速为60千米。

大连湾海底隧道施工资料图。（受访者供图）

隧道的海底沉管段由18节约180米长、约6万吨重的沉管组成。施工过程中，项目团队应用了碎石基床全漂浮整平工艺、水下线缆插座国产化改造、整平船自动化整平系统、沉管安装信息化智慧管理云平台等多项技术成果，实现了20个月安装18节沉管的目标。

大连湾海底隧道施工资料图。（受访者供图）

接下来，项目团队将全力推进隧道内机电安装等后续工作，隧道将于明年具备通车条件。通车后，将为大连新增一条纵贯南北的快速通道，对推动大连湾两岸一体化建设具有重要意义。（记者张博群、郭翔）

(责编：胡永秋、袁勃)

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