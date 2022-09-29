新华社北京9月29日电（记者戴小河、卢宥伊）我国西南地区首个特高压交流工程——国家电网川渝1000千伏特高压交流工程29日正式开工。

国家电网特高压事业部副主任宋继明说，川渝特高压交流工程是连接四川、重庆的电源和负荷中心的电力高速路，建成后每年可输送清洁电能超过350亿度，对构建清洁低碳、安全高效的能源体系，保障区域能源安全，具有重要意义。

工程新建四川甘孜、天府南、成都东和重庆铜梁4座特高压变电站，变电容量2400万千伏安，计划于2025年夏季高峰前投运。

与此同时，为优化区域电网网架结构、增强四川省电力保供能力、支撑大规模清洁能源开发、有效承接特高压输送电能落地，国家电网与四川省还共同启动新一轮重大电网工程建设，新建攀西优化、盐源改造、乐山南、德阳南等22项220千伏及以上重大电网工程，将新增变电容量1300万千伏安，新建线路总长1410公里，计划2024年12月全部投运。

“十四五”时期，随着成渝双城经济圈加快建设，川渝用电需求将快速增长，预计2025年川渝最大负荷将分别超过8900万千瓦、3550万千瓦，分别比2020年增长10.5%，44.31%。

(责编：胡永秋、袁勃)

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