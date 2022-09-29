人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年9月，国务院决定进一步加大纾困政策力度，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的税费，9月1日起期限届满后再延长4个月。

记者了解到，按照党中央、国务院决策部署，为支持制造业中小微企业纾困发展，前期税务总局联合财政部于2021年10月和2022年2月分别发布公告，明确制造业中小微企业缓缴税费政策。

“缓缴税费政策实施以来，全国已累计为305万户制造业中小微企业办理缓缴税费5256亿元，相当于给企业带来一笔‘无息贷款’。”近日，国家税务总局征管和科技发展司副司长付扬帆在新闻发布会上表示。

记者从国家税务总局了解到，为确保缓缴税费政策落实落细，税务部门多措并举，确保政策释放最大红利。

为了让缓缴税费政策快速落地，税务系统倒排工期，确保政策直达快享；为了让政策落实有精度，税务部门精准识别继续享受缓缴税费政策的制造业中小微企业，继续给予优惠，依托信息系统精准筛选可享受政策的企业清单，自动延长缓缴期限，同步制发配套政策解读，明确具体问题口径和操作办法，并利用电子税务局等渠道开展政策精准推送，确保纳税人应知尽知；与此同时，为了让政策落实有温度，税务部门通过简化操作、智能提示等方式，为纳税人享受政策提供最大便利。

付扬帆表示，在新的经济下行压力之下，缓缴政策为制造业中小微企业平稳发展发挥了重要的托底作用。再次延续实施缓缴税费政策后，“无息贷款”期限再次延长，累计缓缴时间最长可达13个月。据估算，缓缴税费政策总体上预计可为制造业中小微企业节省融资成本超过200亿元，既进一步缓解制造业中小微企业资金占用压力，又进一步减轻这些企业的财务成本负担，助力企业渡过难关。

(责编：王连香、高雷)

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