人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年以来，我国实施新的组合式税费支持政策，助稳经济发展大盘。

为确保政策红利落准、落稳，税务部门坚决贯彻党中央、国务院关于对违法违规的骗税行为坚决惩处的部署要求，充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，持续深入推进打击涉税违法行为各项工作。

近日，国家税务总局稽查局副局长江武峰在新闻发布会上表示，今年以来，税务部门主要从以下四方面持续依法打击虚开骗税违法行为，为各项税费支持政策落快落准落稳落好保驾护航。

一是聚焦重点精准查处。依托税务系统一体化、立体式风险防控体系，不断丰富完善预警指标，利用税收大数据开展风险筛查，对涉嫌虚开骗税的不法企业立案检查。持续聚焦“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取出口退税及税费优惠等违法行为严查狠打，截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户，同比增长55.63%；查处涉嫌骗税的出口企业1578户，同比增长34%，挽回税款损失42.84亿元。持续聚焦骗取或违规取得留抵退税违法行为，做到“露头就打、打早打小、打准打狠”，截至9月20日，通过查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，挽回各类税款损失合计130.72亿元。

二是部门协同凝聚合力。六部门密切协作，今年以来已先后联合召开4次打击虚开骗税视频推进会和1次警税联合打击专项行动视频推动会，联合制发关于严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为的通知和加大狠打骗退违法行为力度的22条措施并狠抓落实。发挥各部门比较优势，通过联合分析研判、联合查办案件、联合开展收网行动、联合督导督办等方式，对虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税违法犯罪行为重拳出击。截至9月20日，六部门已联合组织查处虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税案件457个。

三是依法依规分类处理。对因政策不熟悉、计算错误等原因造成违规的企业，予以约谈提醒、政策辅导和纠正教育，不予处罚；对查实通过虚开发票、隐匿收入等手段偷逃税款、骗取留抵退税和骗取出口退税的企业依法严处；对涉嫌犯罪达到移送标准的，坚决移送公安机关依法处理。

四是持续曝光强力震慑。截至9月20日，税务部门已累计曝光714起骗取留抵退税案件、5起骗取出口退税案件、实名曝光10起自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处案件、4起涉税中介违规发布虚假信息被处理案件，释放了“违法必严惩”“骗税必严打”的强烈信号，形成对不法分子的警示震慑。

(责编：王连香、高雷)

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