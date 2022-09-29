人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

骗税必严打 税务部门四方面推进打击涉税违法行为

2022年09月29日17:25 | 来源：人民网
小字号

人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年以来，我国实施新的组合式税费支持政策，助稳经济发展大盘。

为确保政策红利落准、落稳，税务部门坚决贯彻党中央、国务院关于对违法违规的骗税行为坚决惩处的部署要求，充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，持续深入推进打击涉税违法行为各项工作。

近日，国家税务总局稽查局副局长江武峰在新闻发布会上表示，今年以来，税务部门主要从以下四方面持续依法打击虚开骗税违法行为，为各项税费支持政策落快落准落稳落好保驾护航。

一是聚焦重点精准查处。依托税务系统一体化、立体式风险防控体系，不断丰富完善预警指标，利用税收大数据开展风险筛查，对涉嫌虚开骗税的不法企业立案检查。持续聚焦“假企业”“假出口”“假申报”虚开发票、骗取出口退税及税费优惠等违法行为严查狠打，截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户，同比增长55.63%；查处涉嫌骗税的出口企业1578户，同比增长34%，挽回税款损失42.84亿元。持续聚焦骗取或违规取得留抵退税违法行为，做到“露头就打、打早打小、打准打狠”，截至9月20日，通过查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，挽回各类税款损失合计130.72亿元。

二是部门协同凝聚合力。六部门密切协作，今年以来已先后联合召开4次打击虚开骗税视频推进会和1次警税联合打击专项行动视频推动会，联合制发关于严厉打击骗取留抵退税违法犯罪行为的通知和加大狠打骗退违法行为力度的22条措施并狠抓落实。发挥各部门比较优势，通过联合分析研判、联合查办案件、联合开展收网行动、联合督导督办等方式，对虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税违法犯罪行为重拳出击。截至9月20日，六部门已联合组织查处虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税案件457个。

三是依法依规分类处理。对因政策不熟悉、计算错误等原因造成违规的企业，予以约谈提醒、政策辅导和纠正教育，不予处罚；对查实通过虚开发票、隐匿收入等手段偷逃税款、骗取留抵退税和骗取出口退税的企业依法严处；对涉嫌犯罪达到移送标准的，坚决移送公安机关依法处理。

四是持续曝光强力震慑。截至9月20日，税务部门已累计曝光714起骗取留抵退税案件、5起骗取出口退税案件、实名曝光10起自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处案件、4起涉税中介违规发布虚假信息被处理案件，释放了“违法必严惩”“骗税必严打”的强烈信号，形成对不法分子的警示震慑。

(责编：王连香、高雷)
关注公众号：人民网财经关注公众号：人民网财经

分享让更多人看到

推荐阅读
骗税必严打 税务部门四方面推进打击涉税违法行为
　　人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年以来，我国实施新的组合式税费支持政策，助稳经济发展大盘。 为确保政策红利落准、落稳，税务部门坚决贯彻党中央、国务院关于对违法违规的骗税行为坚决惩处的部署要求，充分发挥税务、公安、检察、海关、人民银行、外汇管理等六部门常态化打击虚开骗税工作机制作用，持续深入推进打击涉税违法行为各项工作。…
5256亿元！这笔“无息贷款”有效为企业纾困解难
　　人民网北京9月29日电 （记者车柯蒙）今年9月，国务院决定进一步加大纾困政策力度，对制造业中小微企业、个体工商户前期缓缴的税费，9月1日起期限届满后再延长4个月。 记者了解到，按照党中央、国务院决策部署，为支持制造业中小微企业纾困发展，前期税务总局联合财政部于2021年10月和2022年2月分别发布公告，明确制造业中小微企业缓缴税费政策。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

微信扫一扫 提供新闻线索微信扫一扫
提供新闻线索

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2022 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部