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压茬推进统一市场建设 坚定不移扩大对外开放——国家发展改革委新闻发布会聚焦深化改革开放

2022年09月29日21:35 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月29日电 题：压茬推进统一市场建设 坚定不移扩大对外开放——国家发展改革委新闻发布会聚焦深化改革开放

　　新华社记者潘洁、安蓓

　　如何加快建设全国统一大市场？价格机制改革取得哪些进展？将采取哪些措施进一步吸引外资？在29日举行的介绍经济体制改革和扩大开放有关情况的专题新闻发布会上，国家发展改革委有关负责人作出回应。

　　市场体系建设取得巨大成就

　　党的十八大以来，我国市场体系建设取得哪些成就？国家发展改革委体改司副司长蒋毅说，我国市场规模效应进一步凸显，市场主体总量超过1.6亿户；市场基础制度持续完善，产权保护全面加强；要素市场化配置改革深入推进；市场环境和质量明显提升。

　　今年4月，《中共中央 国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》发布，释放全面推动我国市场由大到强转变的鲜明改革信号。

　　蒋毅表示，加快建设全国统一大市场是一项系统工程。下一步，一方面要坚持目标导向，强化市场基础制度规则统一，推进市场设施高标准联通，打造统一的要素和资源市场，推进商品和服务市场高水平统一，推进市场监管公平统一，压茬推进统一市场建设。另一方面，坚持问题导向，着力解决突出矛盾和问题，进一步规范不当市场竞争和市场干预行为。按照稳中求进的工作总基调，科学把握好市场规模、结构、组织、空间、环境和机制建设的步骤与进度，确保各项重点任务落到实处、见到实效。

　　全社会商品和服务价格市场化程度已达97.5%

　　国家发展改革委价格司副司长牛育斌说，这十年，我国物价运行平稳，价格总水平始终保持在合理区间，CPI年均涨幅为2%左右，价格改革取得重大突破性进展。

　　“绝大多数商品和服务价格已由市场形成。”牛育斌说，正确处理政府和市场的关系，坚持能由市场定价的都交给市场，放开了一大批商品和服务价格，燃煤发电上网电价市场化改革取得历史性突破，成品油、天然气价格改革迈出关键步伐，煤炭市场价格形成机制进一步完善。

　　截至目前，全部的农产品、80%的电、50%的天然气、90%的民航旅客运输价格由市场形成，全社会商品和服务价格市场化程度已达97.5%。中央定价项目累计缩减约85%，地方定价项目缩减约70%，政府定价范围主要限定在党的十八届三中全会明确的重要公用事业、公益性服务、网络型自然垄断环节。

　　开放的大门越开越大

　　国家发展改革委外资司副司长夏晴说，党的十八大以来，我国坚定不移扩大对外开放，利用外资规模稳定增长，法律保障更加完善，外资准入更加开放，促进措施更加有力，市场竞争更加公平。2021年，我国实际使用外资达到1.15万亿元人民币，位居世界第二，较2012年增长62.9%。

　　夏晴表示，下一步，将切实落实稳外资的各项政策措施，加紧出台2022年版鼓励外商投资产业目录，出台制造业引资专项政策，近期将发布以制造业为重点促进外资扩增量稳存量提质量的政策措施，进一步完善重大外资项目工作专班机制，推进重大外资项目落地实施，加强外商投资服务。

　　在谈到共建“一带一路”总体进展时，国家发展改革委开放司副司长张明介绍，我国已与149个国家、32个国际组织签署200多份合作文件。截至8月底，我国与沿线国家货物贸易额累计约12万亿美元，对沿线国家非金融类直接投资超过1400亿美元。

　　“共建‘一带一路’已成为广受欢迎的全球公共产品和重大的国际合作平台，为构建人类命运共同体搭建了重要实践平台。”张明说。

(责编：胡永秋、袁勃)
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