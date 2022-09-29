新华社香港9月29日电（记者张雅诗）2022年度邵逸夫奖颁奖典礼29日以网上直播形式举行。6位科学家分获天文学、生命科学与医学、数学科学3个奖项，每项奖金为120万美元。

香港特区行政长官李家超通过视频致辞表示，今年度邵逸夫奖6位得奖人的工作充满启发性，展现了终身追求科学卓越和社会进步的成果，他们为香港乃至全球各地的新一代科学家树立了榜样。

李家超表示，国家“十四五”规划明确提出支持香港建设国际创新科技中心。为达到这一愿景，香港将携手粤港澳大湾区其他城市，扩大香港优秀科研平台的规模。香港将建立一个健康的创科生态系统，吸引全球专家和培育本地人才。

2022年度邵逸夫天文学奖平均颁予两位学者，分别为瑞典隆德大学天文学及理论物理系隆德天文台荣休教授伦纳特·林德格伦和爱尔兰都柏林大学学院物理学院客座教授迈克尔·佩里曼，以表彰他们一生对天体测量学的贡献。

生命科学与医学奖平均颁予美国福泰制药公司圣地亚哥研究部高级副总裁保罗·内古列斯库和美国艾奥瓦大学内科学系教授迈克尔·威尔士，他们发现了囊肿性纤维化是分子、生物化学和功能上出现缺陷所引致，并鉴别和研发新药物去修复这些缺陷，从而能够治疗大多数患者。

数学科学奖平均颁予美国普林斯顿大学数学教授诺加·阿隆和英国牛津大学默顿数理逻辑讲座教授埃胡德·赫鲁索夫斯基，以表彰他们对离散数学和模型论的非凡贡献，尤其是与代数几何、拓扑和计算机科学的相互影响。

邵逸夫奖于2002年11月创立，由邵逸夫奖基金会管理及执行，每年颁奖一次。

(责编：胡永秋、袁勃)

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