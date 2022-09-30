原标题：米兰纳整家定制2023新品发布

日前，米兰纳2023新品发布会在广州举办。米兰纳作为索菲亚家居集团互联网品牌，深刻洞察消费需求，带来不一样的美好家居生活。

索菲亚家居集团总裁王兵表示：“保持专业高效，创新个性定制，提升客户体验，这是索菲亚家居的’定制铁三角’。所以作为索菲亚家居集团’多品牌、全品类、全渠道’战略布局中至关重要的一环，米兰纳聚焦年轻消费者的需求和喜好，伴随消费者的需求升级而不断迭代。 ”

成功的产品都是基于用户需求而设计的。米兰纳事业部总经理曾祥伟表示，为了更好地满足消费者的需求，米兰纳品牌在本次发布会上全新推出新品。在继承索菲亚家居集团41年丰富定制经验的基础上，以“年轻、时尚、潮酷”为品牌调性不断进行创新，还以90后设计师为主导，在保障品质的前提下做了很多独具匠心的设计，为青年提供包含七大品类和全屋八大空间的一站式整家定制解决方案，为用户提供有颜、有品、有情、有趣的产品及服务。

消费升级下，人们对生活品质追求的提高使得定制家居行业快速兴起，而出色的定制家居设计能力是消费者决策的关键因素之一。同时，受疫情影响，消费者对家居环保健康的关注上升到前所未有的高度，家居消费朝着绿色环保方向加速迈进。

米兰纳不断加大绿色产品研发力度、增强绿色环保性能。米兰纳产品规划开发部资深经理李堂表示，米兰纳一直积极响应国家双碳目标，同时遵循着集团对“环保安全 绿色生产”的要求，不断推进绿色生产、绿色产品的可持续发展。

(责编：曹淼、李源)

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