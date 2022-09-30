原标题：今年上半年中国经常账户顺差1664亿美元 同比增长43%

中国国家外汇管理局(下称“外汇局”)29日发布的《2022年上半年中国国际收支报告》显示，2022年上半年，中国经常账户、直接投资等基础性国际收支顺差继续发挥主导作用，促进国际收支实现自主平衡。经常账户顺差1664亿美元，同比增长43%，与国内生产总值(GDP)比值为1.9%，仍处于合理均衡水平。

具体看，货物贸易顺差增长36%，体现了中国在全球生产供应中的重要作用和相对优势；服务贸易逆差收窄33%，继续低位运行。

外汇局副局长、新闻发言人王春英表示，上半年，直接投资顺差740亿美元，与经常账户形成的基础性国际收支顺差合计2404亿美元，同比增长3%，处于历史同期较高水平，有效发挥平衡跨境资金流动、稳定外汇市场的基本盘作用。

王春英透露，三季度中国国际收支运行总体平稳，基础性国际收支顺差继续发挥主导作用。目前三季度国际收支数据仍在统计中，从相关数据表现看，基础性国际收支总体呈现一定规模顺差。经常账户方面，根据海关统计，7月至8月进出口顺差同比增长57%，体现了中国完备的产业链供应链体系以及稳外贸、保市场主体等政策的支撑作用。

同时，外汇局数据显示，7月至8月服务贸易逆差同比收窄3%，主要是运输、计算机信息服务、商业服务等收入增长14%。直接投资方面，据商务部统计，7月至8月中国实际利用外资规模同比增长14%，显示资本项下中长期投资渠道表现稳健。此外，9月以来中国跨境资金流动保持平稳，银行结售汇以及银行代客涉外收付款延续基本平衡。

“多方面数据均表明当前中国国际收支运行总体稳健。”王春英说。(记者 夏宾)

(责编：赵竹青、陈键)

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