原标题：加快推动北斗产业高质量发展

北斗卫星导航系统是我国自主建设运行的全球卫星导航系统。随着5G商用时代的到来，北斗正在与新一代通信、区块链、人工智能等新技术加速融合，北斗应用新模式、新业态、新经济不断涌现。近日，国家工业和信息化部正式公布了第四批专精特新“小巨人”企业名单，北斗领域企业再次榜上有名。

国家专精特新“小巨人”企业从专业化、精细化、特色化、新颖化四个维度优先遴选，是战略性新兴产业、核心基础零部件、关键基础材料、先进基础工业、产业技术基础，以及基础软件等领域企业中的佼佼者。

作为全国中小企业评定工作中最高等级、最具权威的荣誉称号，国家级专精特新“小巨人”企业均为专注于细分市场，创新能力强、市场占有率高、掌握核心关键技术、质量效益优的“排头兵”企业，具有较大的发展潜力和培育价值，具备带动整个产业链发展，未来成为相关领域领先的企业。

近日，工信部举行“新时代工业和信息化发展”系列第九场“大力发展新一代信息技术产业”主题新闻发布会，介绍党的十八大以来新一代信息技术产业取得的主要成就。其中，在电子元器件和北斗领域培育专精特新“小巨人”企业作为相关工作重点被提及。

电子元器件是支撑信息技术产业发展的基石，也是保障产业链供应链安全稳定的关键。为加快推动产业高质量发展，工信部也将强化政策指引，统筹指导电子元器件产业发展。在培育重点企业方面，支持培育700余家电子元器件领域专精特新“小巨人”企业，推动优质企业持续做优做强。

同时，工信部还将不断完善北斗产业链，面向规模大、占比高、影响面广的大众消费领域拓展北斗应用，继续落实《关于大众消费领域北斗推广应用的若干意见》，推动北斗产业高质量发展。特别围绕提升北斗芯片关键性能，着力补齐产业短板，打造健康可持续发展的大众消费领域北斗产业链和供应链，来夯实北斗产业基础能力；强化产业链上下游协同，促进大中小企业融通发展，重点培育一批北斗领域的专精特新“小巨人”企业；促进北斗与5G、物联网、车联网、卫星互联网等新技术的融合创新，丰富北斗产品形态，培育北斗大众消费应用新模式新业态；加强部门沟通协作，发挥央地协同作用，构建产学研用联合的协同创新和成果转化机制，提高北斗产品质量和服务水平。

“十四五”期间，北斗产业将进入高质量发展的快车道，核心关键技术和芯片作为北斗产业链的上游，是北斗产业发展的重要基础和支撑。华大北斗董事长兼总经理孙中亮表示，获评为国家级专精特新“小巨人”企业，将继续大力发挥自主创新优势，专注北斗GNSS卫星导航芯片研发，坚持“着眼于芯片、投入于芯片、创新于芯片”的发展理念，用“芯”服务科技强国，为北斗规模化应用发展贡献“芯”力量。

(责编：赵竹青、陈键)

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