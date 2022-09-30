原标题：安徽金寨：“强国电单车”安全宣传助力“百日行动”

为扎实推进全国公安机关夏季治安打击整治“百日行动”走深走实，提高广大人民群众安全意识，在全社会倡导和推动文明交通建设，9月28日，安徽省金寨县公安局交通管理大队联合“强国电单车”城市项目组（松果出行）组织开展了夏季治安打击整治“百日行动”暨“强国电单车”安全宣传进金寨主题活动。

本次活动以“文明出行 共筑平安”为主题，采取政府、企业和群众三方联动的共治机制，主要围绕“三个一”来开展，即举办一次安全普及，引导市民群众知法、懂法、守法；树好一批典范，与市民志愿者、企业志愿者一起，共同倡导全社会遵章守纪、安全文明出行；开展一次行为整顿，抓危险易发行为，促进全社会规范骑行。

金寨县公安局交通管理大队法制宣传股股长蔡国盛表示，夏季治安打击整治“百日行动”开展以来，为强化城区道路交通安全管控，持续净化辖区道路交通环境，县交警大队依法严厉打击各类交通违法行为，及时消除各类交通安全隐患，从严从实从细抓好交通安全管理工作，确保了全县道路交通安全有序。通过此次活动的举办，希望广大市民提高安全意识，自觉按规定佩戴头盔，做文明交通的践行者。

法律规定年满多少周岁可以骑电单车上路？使用完共享电单车应该停放在哪里？交警指挥手势动作中，左手上举掌心向前表示直行还是停止？9月28日，在人流量较大的金寨县体育馆广场，市民们积极扫码，参与交通安全知识有奖竞答活动。

王先生在现场答题最快，且10道题全答对，给自己赢得了一张5元骑行券。他说，每天出门都会骑行“强国电单车”，这些题目都是安全骑行的基础常识，通过答题加深了对交通知识认知。

活动期间，金寨县交警和志愿者一起联合开展文明劝导，号召更多市民自觉遵守法律法规。现场还开展了交警代表、志愿者和市民在“文明出行”承诺条幅上签名活动。

此外，为了进一步增强全民交通安全意识，营造良好的“警企民”联动护卫交通安全氛围，金寨县交警开展了一次整顿活动。针对不带头盔、逆行、闯红灯、多人骑行、未满16周岁骑行等易高发的危险行为，在一天中的早高峰、晚高峰及夜间等重点时段，在街区主要路口、路段，进行重点违规巡查、劝导。

“强国电单车”金寨县运营负责人张浩说，“强国电单车”作为城市绿色交通的重要方式之一，以经济、便捷、实用深受市民群众的欢迎。每一位共享电单车的使用者，也是文明骑行的践行者、宣传者和监督者。希望通过本次活动的开展，市民可用自己的实际行动带动身边的人，主动扶起，有序摆好，共同维护共享电单车的正常使用和规范停放。今后，“强国电单车”将会积极落实监管部门管理要求，开展各类文明劝导、规范停放、安全进校园等活动，主动承担起企业在城市运营中的责任和义务。 (光明日报全媒体记者赵洪波 通讯员李荔)

(责编：董童、李源)

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