原标题：中国税务部门持续打击骗取留抵退税等违法犯罪行为

今年以来，中国税务部门持续打击骗取留抵退税等违法犯罪行为。截至9月20日，累计查处涉嫌虚开骗税企业14.35万户，同比增长55.63%；查处涉嫌骗税的出口企业1578户，同比增长34%，挽回税款损失42.84亿元(人民币，下同)；通过查处一批涉嫌骗取或违规取得留抵退税企业，挽回各类税款损失合计130.72亿元。

29日在北京举行的国家税务总局落实退减缓免税费政策新闻发布会上，国家税务总局稽查局副局长江武峰公布了上述数据。江武峰介绍，税务部门不断丰富完善预警指标，利用税收大数据开展风险筛查，对涉嫌虚开骗税的不法企业立案检查。税务、公安等六部门密切协作，通过联合分析研判、查办案件、开展收网行动、督导督办等方式，对虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税违法犯罪行为重拳出击。截至9月20日，六部门已联合组织查处虚开发票骗取留抵退税和骗取出口退税案件457个。

其间，税务部门对案件依法依规分类处理。对因政策不熟悉、计算错误等原因造成违规的企业，予以约谈提醒、政策辅导和纠正教育，不予处罚；对查实通过虚开发票、隐匿收入等手段偷逃税款、骗取留抵退税和骗取出口退税的企业依法严处；对涉嫌犯罪达到移送标准的，坚决移送公安机关依法处理。

截至9月20日，中国税务部门已累计曝光714起骗取留抵退税案件、5起骗取出口退税案件、实名曝光10起自然人纳税人未依法办理个人所得税综合所得汇算清缴被查处案件、4起涉税中介违规发布虚假信息被处理案件。

江武峰表示，下一步，税务部门将持续依法打击虚开骗税违法行为，及时查处团伙式、跨区域大要案，始终保持严打的高压态势，坚决不让政策“红包”落入不法分子“腰包”，为各项税费支持政策落快落准落稳落好保驾护航。(记者 赵建华)

(责编：赵竹青、陈键)

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